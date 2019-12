Игра на стрийминг

Google не е единственият технологичен гигант, който залага, че стриймингът ще се окаже ключов за преобразуването на гейминг индустрията, която се оценява на 150 млрд. долара

Sony вече предлага услугата PlayStation Now в над 20 държави. Срещу 20 долара на месец абонатите получават директен достъп до игри за PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation 4, които могат да бъдат стриймвани към PlayStation 4 или компютър. Nvidia пък предлага услугата GeForce Now, която също стриймва десетки игри, а има и достъп до платформата Steam. Абонаментът струва 7.99 долара на месец. Сред основните недостатъци на двете платформи е това, че не са достъпни за потребителите от България. Засега.

Стриймингът на игри е последната тенденция в света на гейминга, а с появата й големите технологични гиганти направиха своите заявки за лидерско място в сферата. Първа това направи Apple, която още през март обяви услугата си Apple Arcade. Компанията майка на Google – Alphabet, последва този пример и анонсира създаването на платформата Stadia през април. Услугите на Apple и Google стартираха съответно на 19 септември и 19 ноември на избрани пазари, а продуктът за облачен гейминг на по-скоро изоставащия от тях конкурент Microsoft се очаква да дебютира на пазара през 2020 г., без да е фиксирана конкретна дата.Apple Arcade предоставя на потребителите неограничен достъп до над 100 нови игри, към които постепенно ще бъдат добавяни и нови заглавия. Услугата работи на абонаментен принцип, като е свободна от реклами и в нея няма възможност за допълнителни покупки. Същевременно потребителите могат да играят любимите си заглавия както онлайн, така и офлайн, както и да използват различни платформи – iPhone, iPad, Mac или Apple TV. Цената на абонамента за българските потребители е 9.99 лв. и дава достъп до услугата на до шестима членове на семейството, като идва с едномесечен пробен период. Сред наличните заглавия, някои от които ексклузивни за платформата, попадат хитове на някои от най-големите разработчици на мобилни и конзолни игри, включително Sega, Platinum Games, Devolver Digital, Annapurna, Konami, Electronic Arts, Ubisoft, Rovio, UsTwo, SMG Studio, Finji и други. Основнoто, което отличава Apple Arcade от Stadia, е фактът, че продуктът не е облачно-базирана услуга – това означава, че за да играят игрите, предлагани в платформата, потребителите ще трябва да притежават машини с определени хардуерни характеристики.Stadia на Google от своя страна позволява на всеки, който има връзка с интернет, да играе всяка игра, като пренася тежката изчислителна мощност, необходима за стартиране на софтуера за игри, към облачни сървъри. Теоретично това позволява на играчите да имат достъп до актуалните заглавия без необходимостта от инвестиция в скъп, геймърски хардуер. Така погледнато, продуктът на Apple е по-скоро алтернатива на Xbox Game Pass и PlayStation Plus.Платформата на Google дебютира с далеч по-къс списък от заглавия – 22. Сред тях са Аssassin's Creed Odyssey, Destiny 2: The Collection, Gylt, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Rise of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2 и други. УслугатаБългария, като се очаква това да се случи при втората вълна страни, към които Stadia ще се разшири догодина. За разлика от Apple Arcade Stadia тръгва както с платена, така и с безплатна версия. Премиум вариантът е с абонамент от 9.99 долара на месец. Особеното тук е фактът, че е необходима покупката на специфичен контролер, който струва 69 долара. Първоначално потребителите могат да се възползват само от Stadia Founder's Edition пакет за 129.99 долара, който беше достъпен за предварителна поръчка още от юни. Той включва Chromecast Ultra устройство, лимитирана серия Night Blue джойстик и два тримесечни абонамента за Stadia Pro. С тях геймърите ще имат достъп до библиотека от игри с до 4К резолюция при 60 кадъра за секунда и включен HDR и съраунд звук. След първите три месеца Stadia Pro ще струва по 9.99 долара на месец, а догодина Google ще пусне и Stadia Base. Този вариант на услугата няма да има месечна такса, а ще позволи да бъдат купувани отделни игри.Потребителите ще могат да ползват приложението, което ще е налично както за Android, така и за iOS устройства, за да управляват акаунтите си, Stadia джойстиковете, да купуват игри и да пускат заглавия на Chromecast Ultra. Съществен недостатък на Stadia е и фактът, че зависи от интернет връзката и не може да бъде достъпна офлайн.За потребителите в България обаче Apple Arcade изглежда по-разумният избор поради факта, че притежава едно огромно предимство пред Google Stadia – услугата е налична и на местния пазар. Не е невъзможно платформата на Alphabet също да се достъпи от тук, но процесът значително се усложнява – трябва да се използва VPN(virtual private network), чрез който да се сдобием с IP адрес от една от държавите, в които тя е налична.Същевременно проектът xCloud на Microsoft започна отворени тестове за пръв път през октомври. Услугата за стрийминг на игри, която се явява пряк конкурент на Google Stadia, ще дава възможност на играчи от САЩ, Великобритания и Южна Корея да пускат ААА заглавия (най-високия клас) на мобилните си телефони и таблети, както и на други устройства с дисплеи. Услугата представлява годишен или месечен абонамент, срещу който играчите имат достъп до определен каталог от заглавия. Sony е един от пионерите в областта, но нейната платформа PlayStation Now засега не успява да привлече голям интерес поради различни причини. Една от които е ограниченото ѝ географско предлаганe.България отново не попада в първата вълна държави, в които xCloud ще дебютира. Сред тях са САЩ, Великобритания, Канада, редица държави от Западна Европа, както и Индия, Япония и Южна Корея. За разлика от Stadia xCloud ще навлезе на пазара далеч по-уверено и със значително по-голям каталог от игри. Очаква се налични да бъдат над 50 заглавия, сред които Forza Horizon 4, Sea of Thieves, Tekken 7, Devil May Cry 5, Ace Combat 7, Halo 5 и други, като от Microsoft обявиха, че планират постепенно да разширяват каталога. Месечната такса за услугата ще е между 15 и 25 долара.