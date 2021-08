Пандемията ни направи още по-бързи

Визитка Антония Събева е главен изпълнителен директор на Management Financial Group (MFG) от 2017 г. Стартира кариерата си в първата от компаниите на холдинга - "Изи Асет Мениджмънт", през 2010 г. като част от одиторския екип на фирмата, откъдето преминава към технологичния център на групата.



Management Financial Group е 100% българска група компании, чиято мисия е да осигури възможност за лесен достъп до финансиране на всеки без оглед на моментното му социално и финансово състояние. Някои от компаниите в групата оперират на българския пазар от над 16 години. Групата е активна в шест държави: България, Румъния, Украйна, Полша, Испания и Северна Македония, и осъществява планирана мащабна геоекспанзия на ключови европейски пазари и поне на още един континент до края на 2021 г. Management Financial Group има 15 действащи лиценза за финансови институции - кредитиращи, за кредитно посредничество, парични преводи, платежни услуги, издаване на електронни пари, които са издадени от националните банки на България, Румъния, Украйна, Полша и Северна Македония. Основният фокус на MFG е предлагането на финансови и кредитни продукти за физически лица, през малък и среден бизнес, до средно големи корпоративни клиенти. В портфолиото на холдинга влизат компании и брандове като Easy Credit, "Бяла Карта", Viva Credit, Fintrade, Prospect Capital, P2P лендинг платформата iuvo и др.