Fintech and Insurtech Summit 2023: Рентабилност на първо място

Връзката между дигитални и аналогови технологии

Нуждата от партньорства беше в центъра и на панела The oldest fintech in the world: Investing in the Technology-Enabled Future. Ново сътрудничество между компании си обявиха Гергана Димитрова от стартъпа в помощ на пчеларите Pollenity, и Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово. Димитрова подчерта нуждата от внедряването на технологии и в аналогови сектори, като посочи пример с пчелите и блокчейна. "При нас токен е медът" обясни тя. Pollenity дава възможност да се наемат пчелни кошери и свързва производители и потребители.

Ролята на държавата

Според Бойко Таков, директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ролята на държавата във финтех сектора е в три направления:

Регулация - да се стимулират компаниите да бъдат "по-зелени"

Инструменти за насърчаването на финтех трансформацията

Науката - работата между университетите и Българската академия на науките

За Таков финтех индустрията може да използва далеч по-пълноценно Българската академия на науките. "БАН може да бъде R&D център за компаниите в България и да влезе в кръга на доверие с бизнеса", сподели той.