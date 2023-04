България е стартовата точка за експанзията на "ЮтеКредит" на европейския пазар

Г-жо Крайчева, защо "ЮтеKредит Европа" избра България да предлага потребителски кредити и как оценявате развитието си след стъпването на пазара преди година и половина?

- "ЮтеКредит" е една от водещите европейски FinTech компании с фокус върху личните финанси със седалище в Талин, Естония. Фокусът на компанията е предоставяне на финансовите услуги с марка Iute на крайни клиенти чрез fintech решения не само в дигитална среда, но и чрез мрежа от партньори, платформи за електронна търговия, мрежа от собствени ATM-и и физически офиси. Моделът на развитие на компанията доказа своята сила и "ЮтеКредит" беше поставена на 172-ро място в класацията на Financial Times 1000 - Europe's Fastest Growing Companies 2021. През 2021 "ЮтеКредит Файнанс" стана част от Nasdaq Baltic Market, като беше включена в Nasdaq Baltic Bond List. "ЮтеКредит" е представена и в General Standard of the Frankfurt Stock Exchange, като е носител на наградата на Bond Magazine - Germany's SME Bond Issuer of the Year 2021.