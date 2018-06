Офис жега в "Хладилника"

© Капитал

Темата накратко



- Новото инвестиционно дружество Park Lane Developments на имотния холдинг AG Capital и Таня Косева-Бошова ще строи офис сграда за 30 млн. евро в бившата промишлена зона



- Със своята площ от 24 000 кв.м проектът ще е най-големият в офис сегмента в района



- Големите терени на бившите заводи, добрата локация и метрото правят бившата промишлена зона все по-привлекателна за инвеститорите в офиси и жилищни сгради

Въпреки силното търсене в офис сегмента конкуренцията също е изострена и инвеститорите вече са по-предпазливи и не бързат с проектите си, казва Таня Косева-Бошова



Фотограф: Юлия Лазарова

Ако за имотния пазар в страната 2017 г. беше годината на моловете, то 2018 г. все по-отчетливо се очертава като звездния момент за офисите . Тенденцията започна да се оформя още през миналата година, когато в сегмента бяха сключени рекорден обем наемни сделки – за близо 200 хил. кв.м площи, а според представителите на пазара търсенето остава силно главно заради разрастването на компаниите от IT и аутсорсинг сектора, за които намирането на достатъчно големи пространства и на харесвани от служителите локации е от все по-голямо значение.В тази посока гледа и един от най-новите играчи в сегмента – новосъздадената компания Park Lane Developments, която подготвя проект за офис сграда в близост до столичния мол Paradise Center. Дружеството всъщност е на много познати в имотния сектор имена: холдингът за недвижими имоти на Христо Илиев AG Capital, който притежава 85% от акциите, а останалите се държат от Таня Косева-Бошова, която е председател и основател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България и главен изпълнителен директор на новата компания. През годините тя е управлявала портфейла на "Лендмарк", офис комплекса ЕТС до The Mall, мола Burgas Plaza и др.Първият проект, по който Park Lane вече работи, е за офис сграда на ул. "Сребърна" с брутна РЗП от 24 000 кв.м, която да бъде завършена до края на 2020 г. Тя ще бъде изградена на голяма плоча на площ от около 3000 кв.м и ще има 8-10 надземни етажа. Инвестицията ще е от порядъка на 30 млн. евро, като сумата включва и цената на терена за строителството, който е около 7000 кв.м.Park Lane ще бъде типично инвестиционно дружество, което купува земя, проектира сгради, строи ги, отдава ги под наем и ги продава, разказва главният изпълнителен директор. Финансирането на проектите ще бъде както със собствени средства, така и с банкови заеми, като по думите на мениджъра стандартното съотношение в момента е 60:40 в полза на банковото кредитиране.Компанията ще бъде фокусирана върху бизнес сгради, основно към офисни и логистични проекти. По отношение на офисите интересът на инвеститора е насочен главно към централната градска част и широкия център на столицата. В логистичния сегмент фокусът ще е върху градската логистика, казва Косева-Бошова.Формално дружеството е създадено през февруари 2018 г., но реално дейността му започва още от ноември миналата година, уточнява мениджърът. Първият проект в портфолиото е за офис сградата в "Хладилника", за която в момента се изработва Подробен устройствен план (ПУП). Проектирането се прави от британската компания Chapman Taylor, която е работила и по концептуалния дизайн на столичния The Mall, и на българското студио Planning с водещ архитект Илиан Илиев, който е работил по обекти като офис центъра European Trade Center (ETC) на бул. "Цариградско шосе", бъдещия комплекс Advance Business Center на полската GTC до Бизнес парк София, едноименните офис сгради на BSR Sofia в квартал "Гео Милев", търговски центрове като столичните Paradise Center и The Mall, пловдивския "Марково тепе", Burgas Plaza и др."Идеята е в началото на 2019 г. да започнем фактически строителство и до края на 2020 г. да бъдем готови. Ще направим голяма, но пък ниска сграда, която ще бъде с правилна форма и еднотипна, така че ще се строи бързо", обяснява Косева-Бошова. По думите й въпреки силното търсене в сегмента конкуренцията също е изострена и инвеститорите вече са по-предпазливи и не бързат с проектите си.По оценки на консултантските компании в сектора в момента в София се изграждат над 350 хил. кв.м нови офиси, като близо половината от тях ще бъдат пуснати в експлоатация до края на 2018 г. Поне засега обаче представителите на пазара не очакват свръхпредлагане, като според различни оценки незаетите офис площи в столицата в момента са около 9-10%. Средните наемни нива за офиси клас А в зависимост от района и от това дали дадена сграда се отдава изцяло на един наемател или на няколко различни компании варират в диапазона 12-14 евро/кв.м, като в центъра достигат и до 15-16 евро/кв.м.Сходни са равнищата и в бившата промишлена зона "Хладилника - Витоша", която се радва на засилен интерес през последните години. Доскоро останал встрани от фокуса на инвеститорите, районът все по-често попада на радара им. Това е третата зона, в която в момента много активно се строи и проектира, заедно с района около Бизнес парка, включително отвъд Околовръстния път, и района около Capital Fort по Цариградско шосе, обяснява Косева-Бошова."Хубавото е, че "Хладилника" е бивша индустриална зона и собствеността все още е доста окрупнена, което е страхотен шанс", посочва тя. Според нея това ще помогне на зоната да се развие доста по-плавно и разумно в сравнение с други райони, в които при предишната вълна на активно офис строителство проектите се случваха доста по-хаотично.Със своята РЗП от 24 000 кв.м бъдещата сграда на Park Lane ще е сред най-големите, изграждани през последните години, и най-големият офис проект в района. Междувременно инвестициите в офис строителство в квартала не спират. Сред най-активните играчи е компанията "Арт Е Строй" на Емил Терзиев, която вече е изградила две административни сгради в района, а в момента работи по още две. Пионер в офис сегмента в квартала пък беше дружеството със специална инвестиционна цел "Феърплей пропъртис", което през 2005 г. завърши строителството на 8-етажния FPI Business Center срещу мол Paradise, а преди седмици приключи и изграждането на нова офис сграда в района – този път в близост до болница "Токуда", в която вече се нанесе местното подразделение на израелската фармацевтична компания Teva, която от 2016 г. контролира бизнеса на Actavis в България.Сред факторите, които правят района привлекателен, е близостта до метрото и до два големи парка (Южния и Борисовата градина), наличието на частни болници ("Токуда" и "Вита"), мол, хотел, частно училище и детска градина, спортен комплекс. Същевременно, всичко това пък предполага и развитието на квартала не като чисто офисен район, а като смесена зона с жилищни и административни сгради.Сходни са вижданията и на главния архитект на столицата Здравко Здравков, който още преди месеци коментира, че някогашните индустриални зони в София с изградена инфраструктура имат голям потенциал за развитие и инвестиции в жилищни проекти. Съществено предимство е и добрата изградена инфраструктура – разширеният бул. "Черни връх", пробивът покрай "Токуда" и свързването на улиците "Люба Величкова" и "Сребърна", бъдещото разширение на ул. "Филип Кутев", за която плановете са да бъде с по три платна във всяка посока.