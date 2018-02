От мостовете към Московска

Бизнес центърът на столичната ул. "Московска" 9 беше собственост на ирландския фонд Avestus, познат от инвестициите си в Mall of Sofia и Mall of Plovdiv

© Цветелина Белутова

Цената на сделката не е обявена, но е от порядъка 7-8 млн. евро.

Владимир Павлов



[Индийско-българска бизнес камара]

В топ центъра на София има малко нови офис сгради, затова купуването и продаването на такива обекти е рядкост. В началото на тази година се случва точно такава сделка: братята Владимир и Огнян Павлови, които имат бизнес в строителството, са новите собственици на бизнес сградата на столичната ул. "Московска" 9, в която наемател е британското посолство в България. Продавач е ирландската компания за управление на инвестиции в недвижими имоти Avestus Capital Partners, която в момента е собственик на Mall of Plovdiv и управлява Mall of Sofia и офисната му част Sofia Tower, в които в миналото беше инвеститор.Цената на сделката не се съобщава, но от документи в имотния регистър се вижда, че в края на декември сградата е била ипотекирана в полза на Банка Пиреос, като материалният интерес по сделката е 11.6 млн. лв. Допреди това имотът е бил обезпечение по заем от Алфа банк от 2007 г. за 10.6 млн. евро. Като се има предвид, че кредитът обичайно е около 80% от оценката, то цената вероятно е в порядъка 7-8 млн. евро.Новината за смяната в собствеността беше оповестена от консултанта на продавача – специализираната в бизнес имоти компания Forton, която е партньор на Cushman&Wakefield за България и Македония. Оттам посочват, че към сградата е имало "силен интерес от местни и чужди инвеститори", но не дават имена."Придобиването на "Бизнес център Московска" спада към т.нар. трофейни сделки, при които обект на продажба са имоти с емблематична локация, архитектура или история. Сградата привлича със знаковото си местоположение, което я прави подходяща за представителни офиси на финансови институции, адвокатски кантори, големи чужди компании", коменти ра Явор Костов, директор "Капиталови пазари" в Cushman & Wakefield Forton.Сградата е част от активите на създаденото специално за експлоатирането й дружество "Абротеа България", което е 100% собственост на ирландския фонд Avestus (с предишно наименование Quinlan Private) през дъщерната му българска компания – "Куинлан Московска". В края на 2017 г. тя е преобразувана от ЕООД в ЕАД, а в началото на 2018 г. акциите й са прехвърлени на новосъздадената "Прайм асет Московска", в която съсобственици с по 50% са братята Павлови. В съвета на директорите й участва и известният адвокат Борислав Боянов.Офисът беше построен от израелската строителна компания Ashtrom, която беше инвеститор и в реконструкцията на софийските хали, и е в експлоатация от 2001 г. Тогава "Абротеа България" беше част от групата на Ashtrom, но впоследствие беше придобита от ирландския фонд. Още след завършването на сградата ключов наемател в нея е Посолството на Великобритания в България. До 2013 г. имотът беше дом и на европейските институции в страната – в него се помещаваха представителството на Европейската комисия, Информационният център на Европейския съюз и Информационното бюро на Европейския парламент, които след това се преместиха в новопостроения "Раковски бизнес център" на едноименната столична улица, който придобиха срещу 9 млн. евро.Междувременно, през последните години част от площите в "Бизнес център Московска" стоят незаети и, както става ясно от последните публикувани финансови отчети на "Абротеа България" и "Куинлан Московска" – за 2016 г., приходите от съществуващите наематели не са достатъчни за покриването на дължимите главница и лихви по кредит на "Куинлан" от Алфа банка, по който сградата е обезпечение. В отчетите се посочва, че ръководството е предприело стъпки за намиране на нови наематели, за да запълни капацитета на сградата. Недостатъчните приходи вероятно са и причината в крайна сметка собствениците да започнат да търсят купувачи за имота в центъра на столицата.Приходите на "Абротеа България" за 2016 г. са 951 хил. лв. в сравнение с 1.13 млн. лв. година по-рано. Постъпленията само от наеми са 904 хил. лв., при 881 хил. лв. за 2015 г. Данните от финансовите отчети показват свиване и на нетната печалба – до 34 хил. лв. при 127 хил. лв. за предходната година, въпреки свиването на оперативните разходи на компанията. В отчета за 2015 г. сградата е оценена на 5.1 млн. лв.Въпреки растящия интерес към първокласните офис площи в София през последните месеци, част от сградата все още търси обитатели, както става ясно от съобщението на Forton, в което се посочва, че "плановете на инвеститора са свободните площи да бъдат реновирани и отдадени на първокласни наематели". По данни на Forton, към момента средната доходност в офис сегмента е 7.75%, а средният наем на първокласна площ в центъра на София и край големите булеварди е между 12 и 14 евро/кв. м.Общата отдаваема площ на "Бизнес център Московска" е 4500 кв. м, разположени на осем офис нива плюс подземен паркинг за нуждите на наемателите. От имотния регистър се вижда, че най-голям наемател е Британското посолство, което лятото на 2016 г. е подписало нов 10-годишен договор за наем за 6.8 млн. лв. Освен това по информация на "Капитал" вече има договорен наемател на още един етаж - това са Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.Основният бизнес на братя Павлови е в строителството. Двамата са мажоритарни акционери (с общо 95%) в специализираната в пътни проекти "ОРС – Инфраструктура". Дейността е главно в строителството на мостове, като през последните години е изпълнила няколко големи проекта по Оперативна програма "Транспорт". Според последния публикуван финансов отчет приходите за 2016 г. са 14.8 млн. лв., при 19.3 млн. лв. година по-рано, а печалбата е 2.1 млн. лв. в сравнение с 2.6 млн. лв. за 2015 г.Компанията често участва в обществени поръчки заедно с "ПСТ груп", която до 2016 г. беше свързвана с депутата от ДПС Делян Пеевски, а сега е сега е от орбитата на Първа инвестиционна банка. Обединението "Хемус Изток - 2016" между двете дружества беше и участникът, който даде най-ниската цена за строителството на 16 км от магистрала "Хемус" между Шумен и Търговище - 99.9 млн. лв. Въпреки че цената беше единственият критерий за оценка на офертите, обединението беше отстранено от търга, а за изпълнител беше избран консорциум с участници "Пътинженерингстрой-Т" , "Автомагистрали- Черно море", "Инфра Експерт" и "Трансконсулт - 22", който предложи цена от 119.7 млн. лв. без ДДС за отсечката с прогнозна стойност 133 млн. лв. Няколко месеца по-късно "ПСТ груп" и "ОРС – Инфраструктура" оттеглиха жалбата си.В сферата на недвижимите имоти те инвестират сравнително от скоро. През дружеството им "Прайм пропъртиенд асетс" през последните две години те са закупили и ваканционни апартаменти в Лозенец (община Царево) и Несебър. Като те после са ипотекирани в полза на Уникредит Булбанк.Владимир Павлов е и член на борда на директорите на Индийско-българската бизнес камара, на която адвокат Боянов е председател, както и директор в българо-индийския джойнт венчър Prime Star Petroleum and Infrastructure, който през 2014 г. откри завод за опаковане на течен битум край град Биванди на 25 км от Мумбай.