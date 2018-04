Нов фонд гигант от ЮАР прави имотна инвестиция

Новото крило на "Полиграфия офис център", в чието изграждане са инвестирани 10 млн. евро, ще предложи на пазара допълнителни 10 хил. кв.м офиси клас А

Няколко месеца след като стана едноличен собственик на "Полиграфия офис център", българската холдингова група AG Capital има нов международен партньор в проекта. Това е създадената в ЮАР и базирана в Лондон инвестиционна група Old Mutual Group. За влизането й като акционер в столичната офис сграда става ясно от решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което антимонополният регулатор позволява на AG Capital и базираната на о-в Мавриций OMP Investment Company да придобият съвместен контрол над "Полиграфия офис център". Краен собственик на офшорното дружество е Old Mutual Group.Създадената преди близо два века в Южна Африка група е поредният инвеститор от страната, който влиза на имотния пазар в България, но този път в офис сегмента. Миналата година развитието на сектора премина под знака на южноафриканската инвазия в моловете , след като пет търговски центъра, в това число и трите най-големи в столицата, станаха собственост на фондове от ЮАР срещу 1.4 млрд. лв. Силната вълна продължи и през 2018 г., като в началото на годината фондът NEPI Rockcastle, който е новият собственик на софийските Paradise Center и Serdica Center плати над 17 млн. лв. за най-големия свободен терен в центъра на Пловдив, за да строи мол там.За разлика от досегашните южноафрикански инвеститори в български имоти обаче за Old Mutual Group местният пазар не е съвсем непознат. Подразделението му Old Mutual Global Investors е най-големият акционер с 10.7% в британската компания за онлайн разплащания Paysafe , чието дъщерно дружество "Пейсейф България" е най-голямата софтуерна компания в страната с приходи от 82.6 млн. лв. за 2016 г.AG Capital придоби едноличен контрол върху "Полиграфия офис център" в края на миналата година, след като изкупи дела на английския фонд за недвижими имоти Northridge Capital в компанията. Софийското дружество притежава едноименния комплекс на софийския булевард "Цариградско шосе", разположен в западната част на бившия Полиграфически комбинат в столицата, в който наематели са Ernst and Young (EY), GfK, Ubisoft, Grоupama, Melon, Allianz Bank, Банка ДСК и др. Работещата от години офис част е с почти 20 хил. кв. метра площ и е на шест етажа. А през 2016 г. започна изграждането на ново крило за 10 млн. евро, което е в задната част на полиграфията. Обект на сделката са и двете части, защото са в активите на дружеството.Цената, срещу която управляваният от Рей Терафранка британски фонд излезе от проекта, не беше оповестена. На този етап не е ясно и какви са условията, при които в начинанието влиза новият партньор. От решението на КЗК става ясно, че OMP Investment Company ще придобие акционерно участие, чийто размер не се уточнява, в новосъздаденото след сделката с Northridge Capital дъщерно дружество на AG Capital "Лайънс хед инвестмънтс", в което бяха прехвърлени всички акции на "Полиграфия офис център". Като част от договора новият партньор ще стане акционер и в друга новосъздадена дъщерна компания на българския холдинг - "Лайънс хед мениджмънт", се разбира още от решението на регулатора.Навлизането на Old Mutual Group на имотния пазар в България идва в момент, в който англо-южноафриканската инвестиционна, спестовна, застрахователна и банкова група е в процес на преструктуриране на бизнеса си. В края на 2016 г. холдингът обяви, че ще раздели дейностите си, тъй като регулаторните промени са направили управлението на разнообразните й бизнеси твърде сложно. При обявяването на годишните си резултати за миналата година преди две седмици от групата съобщиха, че очакват обособяването на четирите й основни подразделения - Old Mutual Emerging Markets, в което са събрани дейностите на развиващите се пазари, южноафриканската банкова група Nedbank Group и звената за управление на чужди средства Old Mutual Wealth и за управление на активи Old Mutual Asset Management - в самостоятелни компании да стане факт до края на 2018 г.За миналата година групата отчита 22% ръст на оперативната си печалба до 2 млрд. паунда. Към края на 2017 г. управляваните от Old Mutual Asset Management активи достигат 138.5 млрд. паунда, като се увеличават с 20% на годишна база, става ясно от годишния финансов отчет за 2017 г.Най-големият акционер в Old Mutual е южноафриканската квазипублична инвестиционна структура Public Investment Corporation (PIC), която е водещата група за управление на активи в страната и отговаря за инвестициите в държавния Пенсионен фонд на служителите в Южна Африка. PIC притежава големи акционерни участия в няколко южноафрикански компании, включително и 10.86% от Old Mutual.Едноименният инвестиционен фонд на южноафриканския милиардер и филантроп Алан Грей държи 4.64% от капитала, а 4.02% са собственост на местната компания за управление на активи Coronation Asset Management. Сред акционерите на Old Mutual са и поделението на норвежката централна банка Norges Bank Investment Management, някои от най-големите фонд мениджъри като Vanguard Group и BlackRock, както и инвестиционният фонд State Street Global Advisors. Акциите на групата се търгуват на борсите в Лондон и Йоханесбург и са включени в британския борсов индекс FTSE 100. Пазарната й капитализация е 11.8 млрд. паунда.