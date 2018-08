Forton: IT и аутсорсинг компаниите движат наемния пазар за офис площи

По-големите сделки от второто тримесечие са за собствено ползване, като пример е заводът на германската компания Multivac в Индустриална зона Божурище

Наемните нива в трите основни сегмента на пазара за бизнес имоти остават непроменени през второто тримесечие на годината. Това показват последните данни на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. Движеща сила през периода са няколко едри сделки за придобиване, както и наемна активност от страна на компании за IT и изнесени услуги.От началото на годината офисите са основен фокус и за инвеститорите, и за наемателите. С няколко ключови продажби на големи бизнес сгради в София, данните на Forton показват, че сделките са достигнали близо 220 млн. евро, или над 60% от инвестиционния обем за цялата страна. Първокласните офис площи, получили разрешение за ползване в София, са почти 38 хил. кв.м, а в момента се изграждат нови 334 хил. кв.м. клас А и Б. От тях 166 хил. са планирани да бъдат завършени до края на тази или в началото на следващата година, показва още анализът на консултантската компания.Обемът на наети офис пространства през първото полугодие на 2018 г. се свива леко спрямо същия период миналата година, като достига 67 хил. кв.м. Консултантите отбелязват като две от ключовите сделки за последните три месеца преместването на софтуерната Progress от "Младост" в Grafix Business Center на бул. "Цариградско шосе", където нае близо 11 хил. кв.м. Другата промяна беше при фармацевтичната компания Teva/Actavis, която се нанесе в 7 хил. кв.м нови офиси в сградата FPI Business Hub в кв. "Хладилника"."Търсенето на качествени площи с добра локация остава стабилно", посочва Станимира Пашова, мениджър "Офис площи" в Cushman & Wakefield Forton. "В основата са както продължаващото разрастване на компаниите от IT сектора и центровете за споделени услуги, така и прегрупирането на бизнеси в резултат от сливания и придобивания в международен план", коментира още тя.Наемите на първокласни площи остават без промяна през второто тримесечие на нива от 13 до 15 евро за кв.м. От Forton прогнозират до края на тази година наемният пазар да достигне общ обем до 150 хил. кв.м.Според доклада пазарът на наеми на индустриални имоти в София отбеляза значителна активност през първата половина на годината. Отдадените под наем площи за периода са 42 хил. кв.м, а след плавно покачване през последните години наемните нива остават около 4.5 евро/кв.м за първокласни складови площи. Доходността също се запазва без промяна на 8.75%.Основен двигател в сегмента на индустриалните и логистичните имоти е разрастването на съществуващи индустриални и логистични паркове, посочват от Forton. По-големите сделки от второто тримесечие са за собствено ползване, като пример са новият логистичен център на Office 1 Superstore и заводът на германската компания Multivac в Индустриална зона Божурище. В София и близките индустриални зони общият обем производствени и логистични площи достига малко над 993 хил. кв.м, а към средата на 2018 г. има още 250 хил. кв.м в процес на строителство.Пазарът на търговски площи е белязан от няколко тенденции през първата половина на тази година. От една страна, противно на прогнозите, имаше инвестиционно движение в сегмента - придобиването на Mall of Sofia от полската група GTC. През последното тримесечие водещи бяха разрастванията на хранителни вериги и търговци от сектора на обзавеждането и ремонтите на дома, както и навлизането на нови модни и козметични брандове в България.След лек ръст на наемните нива на търговските площи в София в края на миналата година, към момента в търговските центрове средната цена за отдаване на малък търговски обект е около 32 евро/кв.м. На столичния бул. "Витоша" наемите се запазват около 50 евро/кв.м според данните на консултантската компания. Прогнозата им е за възможно повишаване на доходността при сделки с първокласни активи от 7.25% за София, а нивата извън столицата се очаква да нарастват до и над 8%.Сред новоотворените площи през тримесечието бяха тези на CBA и JYSK в "Ритейл парк Средец" в София. Търговската верига "Билла" откри два магазина в страната от началото на годината. Другата германска верига "Лидл" пък залага на купуването на терени, където да изграждат собствени магазини.От страна на брандове през първата половина на 2018 г. в София отвориха магазини NYX и The Body Shop, както и Polo Ralph Lauren, a модният бранд Superdry откри първия си обект в страната в Пловдив. Прогнозите са навлизането на нови модни и козметични марки да продължава и през следващите няколко години.