Новата кула на 5-и километър

Инвеститорът е свързан с оръжейния търговец "Алгънс" на Александър Димитров.

Рекордни площи офиси са в строеж, което може и да свали цените от сегашните 13-14 евро/кв.м по големите булеварди.

[Архитектурно студио]

Гора от офиси



През последното тримесечие на 2018 г. са били издадени разрешения за строеж на близо 100 000 кв.м нови офис площи в София, с което общият обем на започнатите офис проекти достига 444 000 кв.м, показват последните данни на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. През изминалата година в столицата са били въведени в експлоатация 90 120 кв.м офис сгради, като само през последното тримесечие са завършени 37 850 кв.м площи. Делът на свободните площи остава 9.5% и през последните три месеца на 2018 г., а общото предлагане достига 1 818 353 кв.м офиси клас А и Б, като наемите са от порядъка на 15 евро/кв.м за най-високия клас офиси в центъра на София и 13-14 евро/кв.м за първокласни площи по големите булеварди, посочват от дружеството.



На фона на нарастващото предлагане наемният пазар запазва активността си от предишните няколко години и достига 187 000 кв.м отдадени площи, което е исторически сред най-големите обеми, като основен двигател в сегмента остават IT бизнесът и аутсорсинг индустрията, отбелязват от Cushman & Wakefield Forton. Очакванията са през 2019 г. активността на наемателите да се запази без съществени спадове. "Прогнозираното отслабване на ръста на икономиката през следващите години обаче ще постави под натиск както цените, така и дела на свободните площи", коментира Станимира Пашова, мениджър "Офис площи" в компанията.

На "Цариградско шосе" винаги има място за още една офис сграда, а колкото по-близо до центъра е адресът, толкова по-харесвано е мястото от инвеститорите. Булевардът се променя най-активно в зоната между 4-ти и 5-и километър, където започва втора голяма вълна на строителство.Най-високата сграда в зоната досега беше наетата от БТК офис кула от 17 етажа до The Mall. С подобен силует е и сградата на "Мегапарк", който с цената си от около 100 млн. евро се превърна в най-скъпо изтъргувания имот миналата година.Сега пейзажът около The Mall на столичния бул. "Цариградско шосе" ще се разшири с още една сграда - най-високата в квартала. Бъдещият 20-етажен Balkan Business Center (или накратко ВВС) ще бъде разположен между хотел Novotel и Камарата на строителите в България, т.е. няма да е на първа линия на булеварда. Инвеститор в проекта е едноименното дружество "Болкън бизнес център", което е свързано с оръжейния търговец "Алгънс". Новият най-висок офис в зоната "Къро" вече се строи и трябва да е готов преди края на 2020 г.А гъстотата и височината в района ще растат във втория рунд на застрояването. Нови офис сгради се строят в държавния техпарк, два проекта около 4-ти километър има собственика на болници Михаил Тиков, като предстои да се реши какво ще се изгражда на мястото на ИПК "Родина", с жилищни проекти от другата страна на "Цариградско шосе" са "Артекс" и компания на братята Домусчиеви.Новият офисен проект в столичния квартал "Полигона" ще бъде изграден на терен от 3.9 декара и ще има РЗП от близо 50 000 кв.м. Сградата ще има 12 офисни нива и шест паркинг етажа, единият от които ще бъде подземен, а останалите са над земята. Предвиден е и пешеходен мост, който ще я свърже с намиращия се от другата страна на ул. "Михаил Тенев" комплекс, включващ The Mall и офис сградите от комплекса "Европейски търговски център". Balkan Business Center ще бъде сертифициран по стандарта за устойчиви сгради LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).Главен изпълнител на сградата е "Пайп систем", а архитектурният проект е дело на студио "Планинг" на арх. Илиан Илиев, в чието портфолио е и друг от изграждащите се в момента големи офис проекти в столицата – двете сгради Advance Business Center на входа на Бизнес парка в "Младост".Строителното разрешително за Balkan Business Center е издадено в средата на октомври миналата година, а от края на ноември в района вече текат строителни дейности. По план изграждането трябва да отнеме две години, се вижда от информационната табела на обекта. Пред "Капитал" единият от управителите на компанията инвеститор – Симеон Пенев, коментира, че проектът е все още в много начална фаза и е рано да бъде представян. Така на този етап остава неясно какъв е размерът на инвестицията и как ще бъде финансирана.За терена, на който ще се издигне новата сграда, през март 2017 г. "Болкън бизнес център", която към онзи момент се е казвала "Палети 2000", плаща общо 6.06 млн. лв. Сумата е за два парцела с площ съответно 2953 и 2567 кв.м. Продавачи на единия са четири физически лица, едно от които - Даниел Томов, е съсобственик на софтуерната компания "Силрон". Другият парцел е купен от дружеството "Интел аква", в което акционери с по 40% са двама от бившите собственици на "Мегалан" - Иво Джоков и Николай Пеев, а останалите 20% се държат от Пламен Гашаров. До 2014 г. тримата са съдружници и в "Озон ентъртейнмънт" - компанията, през която оперира едноименният онлайн магазин Ozone.bg, а в момента само Джоков е сред акционерите й.Впоследствие двата парцела са обединени и преобразувани в седем нови. На най-големият от тях, чиято обща площ по документи е 3862 кв.м, ще бъде разположена новата сграда. От издаденото от общината строително разрешително се вижда, че предвидената застроена площ е 2803 кв.м.Според последния публикуван от "Болкън бизнес център" финансов отчет приходите за 2017 г. са били 756 хил. лв. През 2016 г., когато дружеството все още се е казвало "Палети 2000", не са отчетени приходи. Преименуването става факт в началото на април 2017 г. Около два месеца по-късно – на 2 юни, е сменена и собствеността – дотогавашният едноличен притежател на капитала Александър Димитров прехвърля акциите си на две офшорки – регистрираните съответно на Британските Вирджински острови и в Хонконг компании "Ънду уърлдуайл корп." и "Чемли лимитед". В края на май 2018 г. "Болкан бизнес център" е преобразувана от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.Димитров е едноличен собственик на оръжейния търговец "Алгънс", а в миналото е бил съдружник с познатия от криминалните среди Боян Петракиев–Барона. Името на компанията изплува в публичното пространство през лятото на 2015 г. заради инцидент на военен тестов полигон на "Вазовски машиностроителни заводи" – Сопот, при който един човек загина, а четирима бяха ранени при експериментална стрелба с гранатомет. През 2017 г. приходите на дружеството са се свили наполовина – до 65 млн. лв., в сравнение със 129 млн. лв. година по-рано, като двете години са рекордно силни за компанията.