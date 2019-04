Моловете преживяха Carrefour

1

Търговията, също като природата, не търпи празни места. Когато веригата Carrefour, представлявана в България през франчайз от гръцка компания, изпадна в криза и после фалира, пазарният й дял бързичко беше усвоен от останалите вериги и магазини. Освободените площи в моловете обаче дълго напомняха за ритейл гиганта. Почти три години по-късно,зи празнота се запълва – чрез раздробяване на пространствата, множество по-малки магазини и с почти соловото участие на "Билла България".В The Mall на "Цариградско шосе" от 27 май ще има нови 40 магазина с различни размерисупермаркетна 2450 кв.м, който ще е и един от най-големите на веригата.всички сегменти – мода, обувки, аксесоари, детски играчки,обяснмениджърът на The Mallхайов.Carrefour в България, който беше върху 15 хил. кв.- площ, приблизително колкотона малък търговски център.договори за търговски обекти върхуоляма част от тях са, казваот мола.При подбора е търсено разнообразие. Там се разширяват стари наематели, пожелали по-голямо пространство - напримерът за детски играчкинижарници Ciela. Има и нови за мола имена.датската верига за домаще е върху около 1200 кв.м.обувки Mat Starнад 800 кв.м. Върху 580 кв.ще заработи магазин на нМодбранд Sinsay, част от групата LPP,над 800 кв.м. Тойпрез август.Близо 30% от клиентитепроучванията са"Хипермаркет форматът е вече концептуално остарял.енденцията за смаляване е глобалнанея",айовЗа да обособят повече магазини, на мястотоса изградени нови пасажи, нов атриум и допълнителен ескалатор, който свързаа на мСледактивните търговски площи в мола нарастват с25%. The Mall ще има над 250 магазинари около 200 сегаа новото пространствонадхвърля 24 мевро,огато The Mall стана собственост нана Carrefour, тогава притежаван от Уникредит Булбанк, не беше част от сделкатаГодина по-късно инвеститорът го купи заедно със земята и подземния паркинг за около 40.5 млн. лева."На база на анализ на тенденциите на пазара, направен от нашия екип, в момента текат мащабна реорганизация и оптимизация на пространството на етаж минус 1 в Paradise Center", казва Боряна Пенева, лизинг мениджър на мола, който от септември 2017 г. е собственост на фонда от ЮАР Nepi Rockcastle. Там върху 6300 кв.м първоначално имаше магазин на Carrefour, после беше затворен, а в края на 2016 г. върху 3600 кв.м от тях за известно време имаше и "Пикадили". "Реконструкцията ще е на няколко етапа", продължава лизинг мениджърът. Първият вече е факт, като в зоната влизат основно търговци на стоки и услуги за дома - Lilly Drogerie, Gama Elit, English Home, Hometex, Textura, TopShop, VShops, Inmedio, Clean Zone, SDI, ZooMall, TAVEX и др. Съвсем скоро ще бъде открит и супермаркет Billa."Върху една пета от бившите 5000 кв.м на Carrefour вече отвори магазин на "Билла". Останалите 4000 кв.м ще бъдат разделени между други три ключови наемателя", казва мениджърът на Bulgaria Mall Иван Табаков. Очаква се договорите, които са 7-10- годишни, да бъдат подписани до месец, а магазините да заработят през третата четвърт на годината. За кратко пространството на Carrefour беше заето от "Або Маркет" - магазин за директни продажби на български производители, но от октомври 2017 г. то е вакантно. "Новите наематели много добре допълват общия микс. Това са сериозни международни компании", казва Табаков, без да ги назове. И според него "големите формати за хранителните магазини вече не са популярни. Наблюдаваме процес на смаляване". Bulgaria Mall, в който през октомври миналата година като собственик влезе испанският фонд Squircle Capital, се намира точно срещу централата на "Билла България" и в непосредствена близост с най-представителния й магазин в София. Магазинът на веригата в мола обаче разчита на клиентела най-вече сред работещите в офисите към комплекса. В офис сградите Infinity (около 20 хил. кв.м), SPS Tower (10 хил. кв.м) работят около 3000 души. В средата на април акт 16 се очаква да получи и третата сграда (16 хил. кв.м), която ще добави още около 1200 - 1500 наематели.Магазинът нав Bulgaria Mall се простира на 900 кв.м търговска площ, което е стандартният формат за обектите от нашата верига, коментираха от "Билла България". Супермаркетите в The MallParadise Center обаче ще са най-големите досега - с търговска зала от 1900 кв.мса абсолютни изключения от цялостната ни стратегия", коментираха от компанията.