Кипърски бизнесмен ще строи жилищен комплекс за 500 млн. евро до Волуяк

Аристодемус е създател на The International School of Paphos, частно училище с 30-годишна история в Кипър. Надява се да изгради международно училище и в София



68-годишният Теодорос Аристодему има опит в банки, телекомуникации, строителство и недвижими имоти.

Кипърският бизнесмен Теодорос Аристодему планира да изгради нов квартал в предградията на София близо до село Волуяк. В проекта "Велосити" ще бъдат вложени над 500 млн. евро. Очаква се строителството да продължи около осем години, се казва в прессъобщение.Проектът всъщност датира от предишния бум в имотите, но явно последвалата криза го е отложила. Ако се изгради в цялост, това ще е най-големият единичен жилищен комплекс в столицата.От 2007 г. насам Аристодему е вложил 55 млн. евро в покупката на 140 хектара в границите на София с излаз на Околовръстния път и Ломско шосе, се казва в съобщението. Земята е собственост на българското дружество "Кадмос", което ще е основният инвеститор в проекта, наречен "Велосити"."Към момента няколко компании са изявили интерес за участие в проекта", съобщава Теодорос Аристодему, който е управител и действителен собственик на "Кадмос". Той е и основател, главен изпълнителен директор и председател на Aristo Developers. Според прессъобщението холдингът е най-големият частен собственик на имоти и един от най-големите строителни предприемачи в Кипър.От общата жилищна площ във "Велосити" две трети ще бъдат къщи, а останалото - малки жилищни блокове. Инфраструктурата ще бъде проектирана така, че да насърчи хората да използват алтернативни методи за пътуване. Планират паркове и множество зелени площи. В зоната ще има детски градини, частно училище, здравни заведения, търговски, културен и спортен център и офис пространства за малки и средни предприятия.Във "Велосити" кипърският предприемач се надява с подкрепата на българското правителство да изгради начално и средно интернационално училище. Той вече има опит с The International School of Paphos, частно училище с 30-годишна история в Кипър.В миналото Теодорос Аристодему е бил председател на частната Bank of Cyprus и член на съвета на директорите на Cyprus Telecom Authority – позиция, назначавана от правителството. Бил е и член на съвета на директорите на Cyprus Airways. Има множество проекти в сферата не недвижимите имоти.