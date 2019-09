Теодорос Аристодиму: Бизнесмен и банкер, обвиняем и оправдан

Кипърският бизнесмес Теодорос Аристодему е купил и окрупнил 140 хектара земя до Волуяк и планира да построи там модерно предградие



Под прожекторите на кипърските медии естествено, са сблъсъците с Темида.

Теодорос Аристодиму има слабост към развитието на мащабни проекти. Два от тях са рекламирани активно в кипърските медии.



Неговата Aristo Developers Ltd Group of Companies, която е една от най-големите строителни компании и собственици на недвижими имоти в Кипър



Теодорос Аристодиму е едно от най-известните имена сред бизнес елита на Кипър. Шейсет и осем годишният основател, председател и главен изпълнителен директор на Aristo Developers Ltd Group of Companies е земевладелец № 1 в страната с 6 млн. кв.м частна земя. Оглавява строителна империя, която за 38 години превръща в лидер на пазара на недвижими имоти в Кипър - със застроена площ от над 900 000 кв.м, основно в районите на Пафос (където са седалището на фирмата му и родното му село) и Лимасол. Банкер с 21-годишен стаж в ръководството на най-голямата търговска банка в Кипър. Два пъти обвиняем в нашумели съдебни дела, но оправдан от Върховния съд. Биографията му е белязана със снимки на всички президенти на Кипър и той специално подчертава близките си отношения с тях - от първия, архиепископ Макариос Трети през 1969 г., до сегашния, седми президент Никос Анастасиадис. Аристодиму трупа (и дава) мениджърски опит начело на редица значими организации, компании и структури в частния и публичния сектор в страната, като Банката на Кипър, държавния телеком, държавния авиопревозвач. Рядко дава интервюта, но кипърските медии активно отразяват дейността му, "бомбардирани" от прессъобщения за неговите проекти, и осветляват подробно финансовите му перипетии. В България стана известен с проекта си Velocity, който предвижда инвестиция от 1 млрд. лева в модерно предградие върху 140 ха земя до Волуяк Близо пет години продължи съдебната сага, в която срещу него, съпругата му Рула (която е и директор в компанията), двама служители на фирмата и на общината в Пафос бяха повдигнати обвинения за имотна измама, подправяне и разпространение на фалшиви документи, злоупотреба с власт и с обществено доверие. В центъра на скандала, който избухна през 2014 г., бяха 177 парцела земя, за които компанията е получила разрешителни през 2010 г. Според обвинението Aristo е изменила одобрените планове и в резултат е спечелила допълнително близо 4000 кв.м и стотици хиляди евро.Арестът на Аристодиму и съпругата му вкара бизнесмена в болница заради високо кръвно и проблеми със сърцето. През юли 2015 г. Наказателният съд в Пафос единодушно оправда Аристодиму и компанията му, но генералният прокурор обжалва. Сагата приключи през март тази година, когато Върховният съд потвърди първоначалното решение. В свои изявление Аристодиму твърди, че фирмата и семейството му са станали жертви на атака от конкуренти, без да бъде конкретен.Бизнесменът трябваше да се изправи в съдебната зала като обвиняем и в дело, свързано с най-тежкия период за Кипър в последните години – финансовата криза, която изпрастраната до ръба на фалита и до спасяване от международни кредитори. В началото на 2015 г. започна процесът срещу ръководството на Банката на Кипър – най-голямата търговска банка на острова, която бе подложена на безпрецедентно за ЕС "подстригване" на негарантираните депозити, при което вложителите й изгубиха около 4 млрд. евро.Теодорос Аристодиму бе подсъдим в качеството си на председател на борда на банката, в чието ръководство е от над 20 годиниавгуст 2012 г. той подаде оставка по здравословни причини. Повдигнатото обвинение бе за пазарна манипулация и подаване на подвеждаща информация за капиталовия недостиг на трезора по време на общо акционерно събрание през юни 2012 г.През декември 2017 г. Наказателният съд в Никозия оправда Аристодиму и още трима обвиняеми. Присъда получи само бившият изпълнителен директор. Няколко глоби за около 1 млн. евро общо му наложи кипърската Комисия по ценните книжа и борси за различни нарушения в критичния за страната период.Аристодиму посочи в изявление пред медиите, че в края на 2012 г. е притежавал акции на Банката на Кипър на стойност близо 69 млн. евро, които бяха заличени след критичните събития от март 2013 г. Докато е бил председател, но и до "спасяването" на банката, не е продал нито една акция. Като цяло личните му загуби от "подстригването" са достигнали почти 77 млн. евро."Връзката" на Аристодиму с Банката на Кипър бе и висящият дълго време фирмен непогасен заем към нея. През 2016 г. Aristo Developers Ltd обяви, че ще погаси дълговете си към банката в размер на 283 млн. евро чрез активи. Aristo прехвърли на трезора значителна част от мащабния си недовършен проект Venus Rock Golf Resort - най-големия морски курорт в Източното Средиземноморие. След дълги преговори през 2014 г. бе обявено прекратяване на споразумението, постигнато предишната година, за продажба на курорта на китайски инвеститор (China Glory Investment Group) за 350 млн. евро. От Aristo заявиха, че има инвеститорски интерес към проекта, и продължиха да го рекламират на различни форуми. Но през май тази година обявиха, че на склоновете на Venus Rock Golf Resort започва развитието на нов проектElite Residences.В последните години активно е рекламиран и друг мащабен проект на Aristo за голф игрище - Eagle Pine Golf Resort. Курортът ще бъде изграден върху 170 хектара и ще включва голф игрище, луксознии търговски обекти. Още през септември 2017 г. от компанията заявиха, че са готови да пристъпят към него. През март тази година уточниха, че очакват положителен резултат от продължаващите консултации с чуждестранни стратегически инвеститори за финансирането на проекта, но без да разкриват тяхната националност. Само преди месец, през август, Аристодиму отново заяви, че компанията е на финалния етап за Eagle Pine Golf, който той нарече забележителен проект, отнел 15 години за осигуряване на всички лицензи.Много коментирани в специализираните издания в Кипър в последните 10 години бяха и финансовите трансформации около компанията на Теодорос Аристодиму. През април 2007 г. Dolphin Capital Investors, водещият инвеститор в сектора на ваканционното строителство в Югоизточна Европа, обяви, че придобива 85% от Aristo Developers срещу 245 млн. евро. Две години по-късно Dolphin стана собственик и на оставащите 15%. В същото време Теодорос Аристодиму увеличи участието си в Dolphin от 18.07% на 35.44%.След поредица от сделки през септември 2016бе съобщено, че по споразумение, сключено с Dolphin, Аристодиму отново придобива 100% от компанията си, като сумата ще бъде изплатена в тригодишен период. През април тази година Dolphin Capital Investors отчете, че изглежда трудно да продаде своя миноритарен дял в Aristo Developers и излизането й от строителната компания изисква изготвянето и изпълнението на стратегия и строг график.По данни на Dolphin Capital Investors за 2018 г. продажбите на Aristo са достигнали 67.2 млн. евро, което е с 2% повече от 2017 г. поради по-високите цени на квадратен метър. Като цяло кипърската компания е продала 115 жилища и парцели.Теодорос Аристодиму и компанията му активно ползват програмата на Кипър за "гражданство срещу инвестиции" - схемата за "златни паспорти" и натурализация на острова, заради която страната е на прицел от Европейската комисия и редица международни организации. През миналата година Aristo продължи да регистрира много добри продажби на луксозни жилища и имоти на чуждестранни кандидат-граждани на Кипър. 59% от продажбите на компанията са на купувачи от Китай, 15% - на жители на други азиатски страни, и 12% - на инвеститори от Близкия изток и Северна Африка, а купувачите от Русия нараснаха до 6%. Продажбите на кипърци и жители на други страни от ЕС представляват едва 4% от общата сума, според данни на Dolphin.