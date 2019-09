Британската финтех компания Tide се мести в Mеgapark от споделено пространство

С отдаваема площ близо 48 хил кв.м Megapark e сред трите най-големи офис сгради в София. Предстои й редизайн, който ще започне до края на годината



Британската финтех компания Tide нае близо 2000 кв.м в офис сградата на "Цариградско шосе" Megapark в София. Платформата за бизнес банкиране, която до момента е ползвала споделено пространство в, събира близо 100-те си служители за България на едно място. Освен това разполага с резервни площи за планираното разширяване на екипа си с над 80% до края на 2019 г. Това съобщиха от инвестиционната компания Lion’s Head Investments, собственик на Megapark."За нас беше важно сградата, която ще обитаваме, да се намира на ключова локация в добре развит бизнес район. Зоната около Megapark е утвърдена локация за бизнес и търговски сгради. Има създадена общност на работещите там, което улеснява прехода на служителите към новото работно място и спомага за по-бързото им приспособяване", казва Оливър Прил, изпълнителен директор на Tide.Megapark е разположена до The Mall на бул. "Цариградско шосе". Тя е сред трите най-големи офис сгради в София. Отдаваемата площ е близо 48 000 кв.м - заедно с търговските площи и над 650 паркоместа. Проектирана е през 2007-2008 г. от австрийските архитекти UMA и е в експлоатация от 2010-2011 г. Предстои й редизайн, който ще започне до края на годината. Проектът е на база на предварително проучване сред работещите в сградата."Tide е международна компания от категорията на основните наематели в сградите на Lion’s Head – компании от сектора на технологиите. Профилът на служителите в компанията съвпада с този на другите наематели в Megapark, което подсилва общността на работещите в сградата", коментира Георги Попчев, пропърти мениджър на Lion’s Head Investments.Най-големият наемател в Megapark е фармацевтичната компания PPD. След като нае нови 3000 кв.м, тя вече разполага с над 14 500 кв.м. От началото на годината още три наемателя са разширили наетите площите. Сред подновените договори в сградата са Mansion – онлайн платформа за хазартни игри, с разширение до 1300 кв.м, строителната компания Strabag – с обща квадратура 2800 кв.м, и софтуерната компания Tinqin. Сред наемателите са също GlaxoSmithKline, Interoute, Huawei, LG Electronics, Hostway, Deichmann.С разширението на съществуващи наематели и влизането на Tide е запълнена и празнината, оставена от "Експириън България". Софтуерната компания, която някога влиза в Мegapark с 2 хил. кв.м, след две поредни разширявания - на 4 хил. и 6 хил. кв.м, през тази година се премести в самостоятелна сграда с площ 11 хил. кв.м, но в по-далечната от центъра част на "Цариградско шосе".В София средната наемна цена за първокласни офис площи, каквито са тези в Megapark, е около 14 евро на кв.м. Разходът на едно работно място е значително по-нисък, отколкото в споделено пространство, коментират от Lion’s Head Investments.Lion’s Head Investments е дружество за инвестиции в бизнес сгради с дългосрочни наематели в България, Румъния и други страни в Югоизточна Европа. Основни инвеститори в него са Old Mutual Property и холдингът на Христо Илиев AG Capital. Old Mutual Property e част от южноафриканска група с пазарна капитализация 13 млрд. долара, която оперира в 35 държави. В момента Lion’s Head Investments притежава и управлява пет сгради с близо 235 000 кв.м офис площи в София и в Букурещ – Polygraphia Office Center, Megapark, и три сгради в Oregon Park в Букурещ.Tide е британска платформа за бизнес банкиране за малки и средни предприятия. Компанията, открита през 2015 г., предлага текуща сметка и свързаните с нея банкови услуги, както и цялостен набор от приложими административни решения като пълна интеграция на счетоводните системи.