Puzl CowOrKing: Сега в София, скоро и в Будапеща

Общият размер на Puzl CowOrKing в София достига 7 хил. кв.м

[Puzl CowOrKing]

Темата накратко Най-голямото споделено работно пространство в България планира да се разрасне в региона.

Екипът вече се е спрял на две локации с обща площ от 12 хил. кв.м.

Общата инвестиция в новото пространство ще бъде между 15 и 20 млн. евро, които ще се финансират от набиране на капитал и заеми.

Екипът на компанията вече наброява близо 30 души в София

[Puzl CowOrKing]

Пазарът на споделени пространства



Седем години след откриването на първото споделено работно пространство в София, betahaus, на този пазар в столицата вече има над 20 играча. Последната година и половина бе активна в откриването на нови локации, включително и във формата на бутикови офиси с по-малък брой работни места. Като част от екзотиката в София вече има и споделен офис, в който работещите съжителстват с котки.



В бранша се очаква вълната с отваряне на нови обекти да продължи с бъдещото включване на проектите на "Славянска беседа" и на собственика на "Еконт" Николай Събев в центъра на София. На пазара се говори, че WeWork също е проучвал стъпване в София преди злополучното IPO това лято и това е показателно за интереса от страна на големите международни играчи в този бизнес.



Причината за това е, че пазарът все още се смята за далеч от точката си на насищане. От по-големите споделени работни пространства отчитат почти пълна запълняемост на помещенията, при това при ръст на цените спрямо миналогодишните средно с 10 - 20%.



"Много хора смятаха, че и това е балон, но се оказва, че това е един стабилен пазар и няма никакви индикации, че растежът ще спре", коментира Методи Терзиев, който ръководи betahouse. По думите му последните тенденции в сектора следват промяната в профила на клиентите, които търсят услугите на споделения работен офис. "Към нас вече се насочват екипи на компании. Тоест далеч аудиторията не е съставена само от стартъпи и фрийлансъри, а има все повече корпоративни клиенти. Например международни брандове, които отварят първия си офис в България, или български компании, които имат бизнес навън."



Новият тип клиенти сключват по-дългосрочни договори за ползване на споделеното работно пространство и често търсят обособен офис, ползвайки едновременно с това общите пространства като зали за срещи, кухня, стаи за почивка. Това налага преустройства в съществуващите обекти и специално планиране при отварянето на нови локации.



Нарастването в броя на корпоративните клиенти се обяснява и с това, че споделените офис пространства предлагат изгодна алтернатива на стандартните офиси - ако при тях заплащането е на квадратен метър плюс такса за ползваните услуги, при споделените пространства се плаща на човек, заемащ работно място, като в цената са включени ползване на всички ресурси на офиса, включително безплатни напитки. Договорите се сключват за месец и при растеж на бизнеса на дадена компания тя лесно може да купи още едно място в залата.

Четири години след основаването на най-голямото споделено работно пространство в България и региона и едва няколко месеца след пoредното му разрастване екипът на Puzl CowOrKing започва работа по откриването на първата си локация в чужбина. Компанията избира да започне разрастването си от Будапеща, като за целта ще търси дялово и дългово финансиране за между 15 млн. и 20 млн. евро, с които да закупи и реновира пространство там. Плановете на екипа са през следващите години да открият споделени пространства и в други държави от Централна и Източна Европа.От години екипът на Puzl CowOrKing има желание да излезе на чужди пазари и всички споделени пространства да бъдат свързани през обща онлайн платформа, където предприемачите да могат лесно да обменят знания и опит помежду си. След обстойни проучвания на различни пазари от Централна и Източна Европа те решават да започнат разрастването си от Будапеща. "Направихме анализ на водещите градове в региона по ключови параметри за нашия бизнес. Сред тях са състоянието и размера на IT и стартъп екосистемата, дигиталната инфраструктура, ангажираността на правителството и общината в екосистемата, стандартът на живот, транспортна инфраструктура и състоянието на имотния пазар", коментира пред "Капитал" съоснователят на пространството Тибо Тетинджер.За първия Puzl CowOrKing в чужбина екипът се е спрял на две локации с обща площ от 12 хил. кв.м. По думите им в момента извършват дю дилиджънс и на двете места. За наематели споделеното работно пространство в Будапеща отново ще таргетира предприемачи и компании от IT индустрията. "IT екосистемата там със сигурност е по-голяма и по-развита от тази в София, но противно на очакванията, пазарът на споделени пространствата в момента е значително по-малък", казва Тетинджер. Сред основните играчи в Будапеща са компаниите Regus, HubHub и NewWork.По думите на екипа общата инвестиция в новото споделено пространство ще бъде между 15 и 20 млн. евро. За разлика от бизнес модела в България, при който компанията наема пространствата, в Букурещ парите ще бъдат инвестирани в покупката на мястото и реновирането му, залагайки на познатия индустриален дизайн. Проектът ще се финансира в няколко етапа, първият от които на стойност 10 млн. евро. "Финансирането ще бъде микс от дялова инвестиция и частни заеми. Заемите се предлагат с лихва от 8% за период от 6 години", уточнява Тетинджер. Набирането на необходимия капитал ще се случи през регистрираната във Великобритания компания Puzl Web, собственик на пет български дружества, през които се управлява споделеното работно пространство в София. "Имайки дружество във Великобритания, можем да работим с конвертируеми заеми, които в България не са толкова сигурни", обяснява той.Основният екип на Puzl CowOrKing ще остане позициониран в София, а в зависимост от големината на пространството в Будапеща ще бъдат наети хора там, които да го управляват. "Вероятно ще стартираме с трима души на място, като планът е това да са хора, активна част от тамошната екосистема", допълва съоснователят. Въпреки че фокус на Puzl CowOrKing за момента остава отварянето на пространството в Будапеща, екипът има за цел да се позиционира и в други държави от Централна и Източна Европа. По думите им вече имат набелязани сгради в Белград, Букурещ и Виена.Тибо Тетинджер и Антон Стратиев основават Puzl CowOrKing през 2015 г., като целта им е около споделеното работно пространство да се образува цялостна предприемаческа екосистема в IT областта. За място избират бизнес център "Витоша". Първото помещение, което ремонтират и започват да отдават под наем, е с площ 800 кв.м. Наричат го The Space, където предлагат офиси за по-големи екипи и отделни работни места.Интересът към пространството затвърждава потенциала на идеята им и половин година по-късно отварят помещението The Factory, с което Puzl CowOrKing удвоява площта си в център "Витоша".През април 2017 г. екипът на пространството отваря третия и дотогава най-голям офис - 1000 кв.м, наречен The Extension. Най-голямото разрастване на пространството обаче се случва точно година по-късно, когато екипът представя мястото The View. На последния етаж от център "Витоша" мястото предоставя 360-градусовата гледка, а в своите 2500 кв.м може да побере 150 души. Впоследствие екипът прави разширение на The Space, а през лятото тази година открива и новото пространство Puzl CoCafé. Мястото представлява своеобразно кафене и бар и може да се използва освен за споделен офис и за работни срещи и за провеждане на различни типове събития.За да се справи с управлението на пространството, екипът на Puzl CowOrKing наброява вече близо 30 души. Миналата година пък от мениджърската си позиция се оттегли единият от съоснователите, Антон Стратиев. Въпреки това той остава инвеститор в компанията, като в българския и британския търговски регистър като основен действителен собственик на Puzl Web е посочен Тетинджер.За четири години най-голямото споделено работно пространство в региона се разраства шест пъти, като инвестицията до момента се равнява на 2 млн. евро. С разширенията общият размер на Puzl CowOrKing достига 7 хил. кв.м, които побират над 650 души. Към момента в пространството се помещават близо 100 компании, сред които Viber, Besco, BVCA, LauncHub и TaxiMe, а постоянните наематели са общо 600.По текста работи и Гергана Михайлова