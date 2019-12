Cordeel инвестира 52 млн. лева в логистичен център за Orbico в София

Собствениците на Orbico - Бранко Роглич (вляво), и на Cordeel - Дик Кордеел, се поздравяват за съвместния проект.

© Надежда Чипева

Бъдещият административно-логистичният комплекс на Orbico ще включва офис сграда от 4500 кв. м и 32 000 кв. м складово-логистични площи

Фотограф: Cordeel

Символичната първа копка: (от ляво надясно) собственикът на Cordeel Дик Кордеел, белгийският посланик Франсоа Бонтан, хърватският посланик Ясна Огняновац, собственикът на Orbico Бранко Роглич, вицепремиерът Томислав Дончев, управляващият директор на "Кордеел България" Владимир Андреев

Фотограф: Надежда Чипева

"Харесваме да работим с клиенти, които искат да развиват своя бизнес", казва управляващият директор на "Кордеел България" Владимир Андреев. "Развиваме т.нар. desing&build подход, в който влизаме в същината на работата на нашия клиент, във функциите и неговите нужди. Анализираме ги, подготвяме задание, проектираме, строим, узаконавяне. В това време фирмата развива своя бизнес, а ние правим дома за него. Това изгражда дългосрочни отношения с тези клиенти."



Фотограф: Надежда Чипева

Теренът от 70 дка на Cordeel се намира между "Ботевградско шосе" и "Челопешко шосе" в кв. "Враждебна" близо до Северната скоростна тангента. Върху 13 дка е изградена офис сграда и производствено хале на строителната компания. Върху останалите 57 дка ще бъде административно-логистичният център на Orbico



"Кордеел България" започва строителството на главния офис и логистичен център на дистрибуторската компания Orbico ("Орбико България") в София. Символичната първа копка на този българо-хърватско-белгийски проект беше направена в четвъртък.Комплексът ще се намира между "Ботевградско шосе" и "Челопешко шосе" в кв. "Враждебна" близо до Северната скоростна тангента. Той включва офис сграда от 4500 кв. м и 32 000 кв. м складове. В него ще има около 500 работни места. В логистичната база ще има 45 000 палетоместа за съхранение и 38 товарни рампи, на които ще може да се обработват дневно 100 камиона. Предвидени са 50 паркоместа със зарядни станции за електромобили. Orbico ще инвестира 2 млн. лева в складово оборудване и 8 млн. лева в автоматизация на складово-логистичните процеси.Cordeel ще изгражда комплекса върху собствен терен от 57 дка по схемата built to suit and lease - т.е. съобразено с изискванията на конкретен бъдещ наемател. Това означава, че освен строител компанията ще бъде и инвеститор. За отделните етапи на строителството ще работи с около 50 фирми с над 300 специалисти като подизпълнители. Планираното вложение в изграждането на складовите, офис площите и на необходимата инфраструктура е 52 млн. лева, по информация на Cordeel. Двете компании са подписали дългосрочен наемен договор - непрекъсваем за 15 години с възможност за подновяване за още 10 години. След десетата година Orbico има възможност да купи сградите.Cordeel е семейна белгийска компания, създадена през 1934, която сега присъства на седем различни европейски пазара. За 20-те години, през които работи в България, има изпълнени над 85 проекта. Около 70% от тях са в индустриалния сектор - логистични центрове и производствени сгради, но портфолиото включва също офиси и публични проекти. Сред големите обакти са логистичният център на Lidl в Кабиле, Bulgaria Mall и Infinity Tower в София. Голяма част от сградите са с три или четири звезди на BREEAM. Оборотът на компанията за 2018 г. е 22 млн. лева, за предходната година - 53 млн. лева."Нашият основен бизнес е строителството и профилът ни е на главен изпълнител. В случая сме и в ролята на инвеститор", обясни Владимир Андреев, новият управляващ директор на "Кордеел България". "Разбира се, това е риск, и затова е много важно какъв е кредитният рейтинг на наемателя, който сме избрали и с който сме се договорили. Orbico e много успешна компанията не само в България, но и в Европа и респективно има съответните банкови гаранции затова", добави той.Инвестиционната схема "Built to suit and lease" е наложена в европейската практика от много години, но в България все още не е много популярна. "В миналото имаме няколко подобни проекта. Но не го правим често, а само, когато имаме сигурен клиент", обясни Андреев. Той даде пример със сграда за белгийската фирма за добавки за хранителната индустрия Puratos край Перник. На десетата година Puratos изкупуват сградата. Сега са поръчали на Cordeel да работи по нейното разширение. По тази схема е строен и складът с дълбоко замразяване за логистичната фирма Univeg. Впоследствие тя взема решението да се оттегли от страната, но Cordeel запазва собствеността си върху сградата и в момента я отдава под наем."През годините комасирахме около 70 дка във Враждебна. Върху 13 дка е изградена офис сграда и производствено хале на Cordeel. Другите от самото начало бяха планирани за клиент в логистиката, тъй като мястото е подходящо за целта. Особено с развитието на "Северната тангента" локацията осигурява бърз достъп до всички магистрали и до града. Не са много локациите в рамките на "Околовръстното" с подобни характеристики", добави Андреев.Първоначално Orbico са искали да купят терена от Cordeel и да им възложат строителството, но после сделката е придобила различен вид. "Практиката ни е ние да проектираме индустриалните сгради, след като се запознаем подробно с бизнеса и необходимостта на клиента. В случая имаше първоначално проектиране от "Иво Петров архитекти" и ние продължихме да работим с тях, за да има добавена стойност над вече свършената работа", обясни Владимир Андреев."Този логистичен център е най-големият за Orbico Group и е от изключително значение за бизнеса на компанията ни в България", заяви Бранко Роглич, председател на Съвета на директорите на "Орбико България" и собственик на групата. А посланикът на Хърватия в България Ясна Огняновац уточни, че "Орбико България" е най-голямата хърватска инвестиция в страната."Орбико" е семейна компания създадена през 1987 г. В момента присъства на 20 европейски пазара, а на българския е от 17 години. В България дистрибутира над 5000 продукта на 30 компании до 20 000 обекта в цялата страна. Работи с Philip Morris, Procter&Gamble, Shell и Mars. Оборотът на "Орбико България" за миналата година е 832 млн. лева (около 415 млн. евро), а за тази година се очаква да е от порядъка на 450-460 млн. евро, обясни управителят Иванка Иванова.В София Orbico има собствен логистичен център и административна сграда на ул. "Източната тангента" близо до Летище София. Освен това ползва под наем още три бази, като общата складово-логична площ е 23 хил. кв. м. "Идеята е да консолидираме цялата дейност на едно място, което е много добра локация, и да въведем високи технологии в складово-логистичната си дейност", каза Иванка Иванова. Складовите бази във Варна и Бургас по 5 хил. кв. м всяка ще бъдат запазени.Логистичният център трябва да бъде готов през пролетта на 2021 г.