Новият софийски наемател: Commerzbank

През март в интервю пред economy.bg Гералд Моснер, управляващ директор "ИТ операции" в Commerzbank, обяснява, че плановете са до края на тази година банката да открие 100 работни места в София, а до края на 2022 г. те да достигнат 400. Тези IT специалисти ще са ангажирани с вътрешни проекти за дружеството. Заедно с IT и банкови експерти в Германия ще разработват и ще подпомагат разработването на банковите приложения, добавя той.

Commerzbank и България

IT централата на Commerzbank е във Франкфурт и там работят и по-голямата част от разработчиците в групата. Но тъй като квалифицирани кадри все по-трудно се намират, а нуждите от такива нарастват, банката планира да изгради още един европейски IT център. Той е в допълнение на вече съществуващите технологични хъбове в Чехия (Прага) и в Полша (Лодз). Моснер пояснява, че София е била предпочетена пред други локации основно заради наличието на добри IT специалисти. От значение са били също принадлежността на България към ЕС (което ще улесни сътрудничеството между различните локации) и добрите отношения между двете страни. Фактор е и че София е привлекателно място за живот и работа за млади хора, които сега учат в страната, и за българите, които се обучават в чужбина, но биха искали да се завърнат.

В процес сме на изграждане на вътрешен екип за подбор на персонал, обяснява Моснер през март. Планираме да започнем с вътрешен офис в Бизнес парка в София, като се надяваме в близко време да може да се преместят в по-голяма и атрактивна сграда в същия район, казва той.