Естественото озеленяване има психологически, културен и социологически аспект

Atlantis Bulgaria Holding включва компании с дейност в различни сфери. Това, което ги обединява през последните 25 години, е мисията за създаване на комфортна среда и спокоен живот в големия град чрез реализацията на съвременни концепции в строителството.

Динамичната промяна в начина на живот на хората и бурните процеси на урбанизация са предпоставка за преосмисляне на необходимостта от зелени площи и връзка с природата като неразделни елементи с основна роля в човешкия бит. Въздействието на естественото озеленяване в ежедневието ни има психологически, културен и социологически аспект. Психологическият се състои от психически и емоционални, физически и естетически въздействия. В допълнение са здравословните, духовните и релаксиращите ефекти от престоя сред природата с естетически и цветови елементи, олицетворяващи духа и природния потенциал на средата. Според научни проучвания като The relationship between greenspace and the mental wellbeing of adults ( V. Houlden, S. Weich, S.Jarvis и K. Rees) някои от дървесните видове като орех и бор освобождават вещество в атмосферата, което може да направи хората по-щастливи, като поддържат двете страни на мозъка в баланс и въздействат успокояващо.