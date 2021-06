Цените на жилищата поставят нови рекорди в САЩ и Европа

Някои икономисти смятат, че спадът в обема на продажбите може да е знак, че пазарът на жилища в САЩ е достигнал своя връх, след като активността през миналата година достигна най-високото ниво от 2006 г. насам. "Спадът в продажбите и нарастването на имотите за продажба означава, че силният възходящ натиск върху цените скоро трябва да започне да избледнява", смята Иън Шепърдсън, главен икономист в консултантската компания Pantheon Macroeconomics. Други виждат по-нататъшни покачвания на цените, подхранвани от политиките на централните банки. "Разхлабените парични условия могат да тласнат цените на активите още по-високо, рискувайки евентуална рязка корекция", твърди Адам Слейтър, икономист от Oxford Economics. "За централните банки нито този резултат, нито постоянно покачващата се инфлация са привлекателни перспективи."

Растящите цени на жилищата привлякоха вниманието на Федералния резерв на САЩ, особено имайки предвид месечните му покупки на обезпечени с ипотека ценни книжа на стойност 40 млрд. долара, които съставляват част от програмата на Резерва за изкупуване на облигации на стойност 120 млрд. долара.

Робърт Каплан, президент на Федералната резервна банка на Далас, наскоро предупреди, че цените са на "исторически повишени" нива и подчерта покупките на големи количества жилищни имоти от финансови инвеститори. Частната инвестиционна група Blackstone във вторник се договори за сделка на стойност 6 млрд. долара за придобиване на Home Partners of America - купувач и оператор на еднофамилни имоти под наем с портфолио от над 17 хил. жилища. "Все по-често еднофамилните купувачи биват изтласквани от пазара", каза Каплан на събитие в понеделник, организирано от мозъчния тръст Official Monetary and Financial Institutions Forum. "На този етап поставяме въпроса дали жилищният пазар наистина се нуждае от подкрепата [на Федералния резерв] от 40 млрд. долара на месец."