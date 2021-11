Науката и технологиите обнадеждават инвеститорите в имоти

Дъжд от капитал

Най-силното жужене в момента заобикаля науките за живота и лабораторните пространства. Инвеститорите заливат здравния сектор с капитал. Производителите на лекарства, производителите на медицинско оборудване и други фирми в областта на науката за живота са набрали рекордните 103 млрд. долара рисков капитал досега през тази година спрямо 63 млрд. долара през 2019 г., според консултантската компания в имотния сектор JLL. Голяма част от капитала отива в собственост. JLL изчислява, че до 87 млрд. долара се насочват към недвижими имоти в областта на науките за живота по целия свят. Това се равнява на една трета от всички глобални разходи за търговски имоти през второто тримесечие на тази година.

Търсенето на активи като лаборатории и центрове за данни никога не е било по-голямо. Източник: Reuters

Ефективни сделки се появяват често. През октомври GIC, суверенният фонд на Сингапур, купи 40% от Oxford Science Park в Magdalen College, част от Оксфордския университет. Сделката оцени парка на десет пъти неговата стойност от преди само пет години. Частната инвестиционна компания Blackstone наскоро удвои собствеността си върху площите в областта на науките за живота във Великобритания, инвестирайки над 1 млрд. долара в два нови обекта. Акциите на инвестиционните тръстове за недвижими имоти в областта на науката за живота процъфтяват.

Местата за лаборатории стават все по-трудно откриваеми. В Бостън, където се намират по-голямата част от лабораториите в Америка, по-малко от 5% от тях са били налични през третото тримесечие. В Златния триъгълник, както е известен районът между Лондон, Оксфорд и Кеймбридж, помещенията са изчерпани. Кампусът Harwell в областта на науките за живота близо до Оксфорд ще добави 1.5 млн. кв. фута през следващите седем години, за да отговори на търсенето - еквивалентно на три четвърти от всички офис площи, които финансовият квартал на Лондон ще добави тази година. Крис Уолтърс, директор в JLL, оценява неудовлетвореното търсене на имоти за лаборатории във и около Кеймбридж на 1 млн. кв. фута - еквивалентно на почти една четвърт от търговските площи на Оксфорд стрийт в Лондон.

Когато пазарите са "тесни", участниците ще се стремят да разширят предлагането. В случая на научно-технологичната собственост това е по-трудно, отколкото звучи. Изграждането на нови телефонни кули означава навигиране по-строги закони за планиране и nimby-та (от not in my back yard - противопоставящи се на строителството местни жители). Новите центрове за данни се нуждаят от земя с достъп до евтино електричество и високоскоростен интернет. Фирмите за науки за живота обичат да се групират около водещи университети и академични медицински центрове, които осигуряват химици, микробиолози и други експерти, които населяват техните лаборатории. Една от причините е намирането на вторични местоположения. Градове като Лос Анджелис, който е доста близо до района на залива на Сан Франциско, и Питсбърг, дом на университета Карнеги Мелън, известен с майсторството си в областта на изкуствения интелект, привличат стартъпи, пълни с капитал. Във Великобритания центровете за науки за живота възникват на север, където фармацевтични гиганти като AstraZeneca и GlaxoSmithKline имат производствени обекти.