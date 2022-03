NEPI не се е отказал от мола в Пловдив, но и не бърза да го строи

Още отпреди моловете в Пловдив има и ритейл паркове, а след пандемията това е най-бързо развиващият се търговски формат в страната. Retail Park Plovdiv отвори още през 2008 г. с над 26 хил. кв. м отдаваема площ. През май 2020 г. - точно след първия локдаун, беше открит Via Park в район "Южен" с над 6 хил. кв. м отдаваема площ. Година по-късно собственикът му обяви, че планира нов парк в район "Северен". Според годишния доклад на Colliers за 2021 г. Via Park North вече е на етап строеж. Близо до Via Park в "Южен" (на бул. "Коматевско шосе") през 2021 г. започна строителството на "Технополис парк", който се очаква да е с разгъната застроена площ почти 7 хил. кв. м. Четвъртият работещ ритейл парк - "G center Plovdiv" (на мястото на старата сграда на "Практикер" на бул. "България") отвори през 2017 г. Той е собственост на фонда Gazit-Globe и отдаваемата му площ е около 6 хил. кв. м.

Фондът има имоти, оценени на 5.84 млрд. евро общо през 2021 г. Те са близо 60, основно ритейл площи, и по-малко офиси и индустриални. Намират се в девет страни от Централна и Източна Европа - България, Румъния, Словакия, Чехия, Унгария, Хърватия, Литва, Сърбия и Полша. В общата бройка са отчетени и бъдещият мол в Пловдив, както и обект в строеж в румънския град Крайова.



От NEPI Rockcastle оценяват като най-добро представянето си в Румъния. Там приходите от наеми през 2021 г. почти са достигнали нивата от 2019 г., което се обяснява с липсата на пълен локдаун в страната.



За 2021 г. фондът отчита печалба в размер на 261.9 млн. евро, докато през 2020 г. е бил на загуба от 202.4 млн. евро. NEPI Rockcastle е създаден през 2017 г. след сливането на фондовете New Europe Рroрertу Іnveѕtment (NEPI) и Rockcastle.



