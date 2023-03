Как сертифицирането на сгради работи за ESG стратегията

Когато сертифицирането обхваща проектирането и строителството, сертификатът е постоянен. Процесът обаче изисква допълнителни разходи - за специалист по LEED, който да координира проекта, и за административни такси на сертифициращия орган.

Друга система, подходяща за наематели на офиси на етапа, в който те вече ги ползват, е WELL Health-Safety Rating (WELL HSR). Тя е подсистемата на стандарта WELL, ограничена до мерки, важни за ограничаване на риска от разпространение на болести. Тя също е приложима както за нови, така и за съществуващи пространства и се фокусира върху оперативните политики, протоколите по поддръжката, ангажирането на заинтересованите страни и плановете за спешни случаи. Има над 20 характеристики/функции в пет категории за сертифициране, като изпълнени и документирани трябва да са поне 15 от тях. Системата е лесно приложима за един или няколко офиса в едно портфолио. Броят на офисите, които получават WELL HSR, може да бъде KPI в ESG стратегията и докладите, за да покаже социалния аспект на ангажиментите, казват от Colliers.

По време на оперативната фаза една организация може да се стреми и към зелено сертифициране, базирано на управлението на офиса и административните практики (политики за обществени поръчки, политики за околната среда). Схемите LEED (O+M v4.1) и BREEAM In-Use предлагат такива опции, но в Централна и Източна Европа все още няма организации, сертифицирани по тях.

Сгради в строеж

Голям е делът на новопостроените сгради, които се правят така, че да покриват местните стандарти в комбинация с една от схемите за сертифициране на зелени сгради, отбелязват от Colliers.