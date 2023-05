IT предприемачи развиват нов сайт с оферти за имоти

Мартин Панайотов обяснява, че при първите две форми на фалшиви обяви "атакуват фронтално", докато обявите от разкрасения тип са по-трудно различими. Когато установят подобни обяви, те ги махат или правят забележки на агенциите, а след третата забележка спират да работят с тях. "Като сайт за информация за нас е най-важното тя да е истинска, да не губим времето на клиентите и да не позволяваме да бъдат съзнателно подвеждани. Ако не държим на това, ще бъдем просто поредният бранд в индустрията", казва Вихрен Ганев. "Когато махаме обяви, ние се лишаваме от приходи, защото клиентите плащат на брой. Но въпреки това смятаме, че това е правилният начин за развитие на портала", казва той.

Методите им за изчистване на листингите от неистински обяви не са само технологични. На сайта им има функционалност, която дава възможност на агенциите партньори лесно да подадат сигнал, когато се натъкнат на неистинска обява. Създателите на сайта установяват, че не само клиентите, но и голяма част от брокерите искат да работят с реална информация, но са притиснати от практиката на пазара. Все пак има и агенции, които държат на репутацията си и се борят срещу това. Защото фалшивите обяви конкурират истинските и създават усещане, че цената им е над пазарната, от което страдат "добрите" играчи в индустрията и частните лица.

След сигнал регионалните мениджъри на платформата звънят на агенцията, публикувала обявата, и поверяват какъв е казусът, преди да предприемат мерки.

Много зависи от това обявите да са истински. Защото като имаш обява на три години, тя попада в статистиката и я изкривява. Мартин Панайотов един от създателите на Realistimo

Опитът от САЩ и Европа

Двамата основни създатели на Realistimo развиват собствени IT проекти на западни пазари. Мартин прави това от 10 - 15 години, основно в САЩ. Вихрен работи повече в Западна Европа, като е свързан със сайта за диети 1 For Fit. Двамата се познават от русенската организация Startup Factory, която млади IT предприемачи създават през 2015 г. с идеята да направят града хъб за стартъпи. Relistimo е първият им съвместен проект за България. Обмисляли идеи и решили, че не са много хората в страната, които като тях имат опит с имоти като купувачи на външни пазари, със софтуер и технологии и знаят как работи бизнесът на Запад. А и виждат, че има ниша.