Проектът DOT Sofia спечели "Българските архитектурни награди"

Темата накратко Първа награда на "Българските архитектурни награди" взеха I/O Architects с проекта си DOT Sofia, който комбинира хотел, ресторант и пространство за събития.

Специални награди получават студиата Think Forward, "Ателие 3", "Колективът", Arhis Project и POV architects. Награда за цялостно творчество е присъдена на арх. Стефан Стайнов.

Конкурсът се провежда всяка година, от пет години насам. Журито е международно, а организатор е Камарата на архитектите в България. Победителите се номинират за европейските награди "Мис ван дер Рое".

Разнообразните функции, уважението към контекста и новаторският подход при създаването на DOT Sofia донесоха на I/O Architects първа награда на петите годишни "Български архитектурни награди". Наградата беше връчена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и от председателя на Камарата на архитектите в България арх. Владимир Милков.

В тазгодишното издание участваха близо тридесет проекта, а осемнадесет от тях бяха избрани да бъдат презентирани пред журито. Четири проекта получиха специални награди - Think Education Forward на Think Forward, "Врачански съкровища" на "Ателие 3", "100 стола на покрива" на "Колективът" и Hotel Lotus на Arhis Project. Награда за социален принос и успешно представяне на България на Венецианското биенале 2023 получиха POV architects за проекта "Education Is The Movement From Darkness to Light".

Наградата за цялостно творчество беше присъдена на арх. Стефан Стайнов, който има над 45-годишен опит в градоустройството.