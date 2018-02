Димитър Енчев, PostScriptum Ventures: Хората, напуснали страната, са огромен ресурс

Трудности със задържането нямаме. Проблемите ни в това да намерим правилните служители са свързани със спецификата на това, което правим. Хората, които притежават нужния опит, са малко на брой и ни се налага да търсим и наемаме българи, които работят в чужбина.

Българската икономика става все по-интегрирана и много български компании, малки и големи, се конкурират и печелят на световния пазар. Имаме компании, които са глобални лидери в сегмента си.





PostScriptum Ventures е фонд за дялови инвестиции, който инвестира глобално във високотехнологични и иновативни компании в сфери като fintech, IT, възобновяема енергетика, енергийна и ресурсна ефективност, energy storage, и т.н.Преди три години Димитър Енчев, управляващ партньор на компанията, взима решение да се върне в България. Успява да убеди инвеститорите и партньорa си, който е aмериканец, че тук има добри възможности както за инвестиции, така и за създаване на екип. Днес основният офис на компанията вече е в София. Оттук PostScriptum Ventures допринася за развитието на компании и проекти в Европа, САЩ, Австралия и Азия, като си партнира с глобални технологични лидери като Tesla, General Electric, Siemens, etc.PostScriptum Ventures е една от компаниите, заставащи зад инициативата на PwC "Твоите 25 причини да избереш България". Мой приятел ми разказа за проекта и веднага реших, че ние трябва да подкрепим тази страхотна инициатива. Смятам, че Postscriptum Ventures и бизнесите, в които сме инвестирали, могат да допринесат за това младите хора да повярват, че в България има компании на световно ниво, които предлагат отлични кариерни възможности.Преди няколко седмици България беше предмет на статия в The Economist - за съжаление в доста лоша светлина, като най-бързо топящата се страна в света. Емиграцията през последните 25 години, продължаваща и днес, е равносилна на национална катастрофа. Този процес трябва да бъде спрян и всяка инициатива в тази насока е важна.Проектът е важен както за страната като цяло, така и за нас, представителите на бизнеса. Вече има много примери за български компании, които са успешни на световно ниво. Ние сме инвестирали в такива например като IPS, Software Group. За да бъдат тези бизнеси конкурентни, на нас ни трябват амбициозни и конкурентоспособни хора, които да останат да работят в България.Добрата новина е, че хората, напуснали страната, са огромен ресурс. Голяма част от тях са добре реализирани специалисти, с по-различна перспектива и начин на мислене. От нас зависи да ги привлечем и да им предоставим възможности за развитие тук. Те биха обогатили българското общество. Моментът за това е сега – когато икономиката е в подем и бизнесът има страхотен глад за добре подготвени кадри.Смятам, че във високоскоростната икономика на 21-и век и особено в сферата на инвестициите най-ценните качества са адаптивност и интелектуално любопитство. За да бъдат служителите и компанията успешни, ние трябва да сме отворени към нови идеи, непрекъснато да придобиваме нови умения и да сме в крак с развитието на технологиите и бизнес модели.Te ще могат да се запознаят с широк спектър от иновативни бизнеси, всеки един от които е сред лидерите в сферата си. Ще могат да видят как се развиват новосъздадени компании и бизнес модели и да се докоснат до различните етапи от развитието на дадена компания. Такъв опит ще бъде изключително полезен за един млад човек и ще му помогне да начертае пътя си за професионално развитие.Трудности със задържането нямаме. Проблемите ни в това да намерим правилните служители са свързани със спецификата на това, което правим. Дяловите и рискови инвестиции (Private Equity and Venture Capital) са сравнително нова и недобре развита дейност в България и региона. Именно затова хората, които притежават нужния опит, са малко на брой и ни се налага да търсим и наемаме българи, които работят в чужбина. Ние се опитваме да ги привлечем и върнем обратно в България.Повечето служители в нашия екип са или работили, или учили в чужбина, най-често и двете. При нас има хора, които са завършили образованието си в САЩ, Англия, Италия, Холандия, дори Япония. За някои от тях именно наличието на фонд като Postscriptum Ventures в София даде възможност да продължат професионалното си развитие в сферата, в която са избрали, и същевременно да направят избора да се върнат в родината си.Смятам, че основният фактор е липсата на възможности за дългосрочно професионално развитие. Разбира се, това е много индивидуално според стремежите и желанията на всеки човек. За някои хора с по-специфични кариерни цели България може би никога няма да бъде най-доброто място за професионално развитие.Светът става все по-плосък, а конкурентните условия между различните страни се изравняват. Българската икономика става все по-интегрирана и много български компании, малки и големи, се конкурират и печелят на световния пазар. Имаме компании, които са глобални лидери в сегмента си. Това изключително много променя възможностите, които се откриват пред младите хора на прага на професионалния им живот.Абсолютно. Но бих ги оставил те сами да направят своя избор.Всъщност аз напуснах България веднага след като завърших природоматематическата гимназия в Бургас. Висшето си образование завърших в САЩ, след което дълго време работих и живях в Лондон. Реших да се върна в България основно поради две причини. Първо, тук видях добри възможности за бизнес. Но по-важната за мен причина беше това, че в България имам много по-балансиран живот."PwC България", водеща консултантска компания и работодател с над 168-годишна история, организира кампанията "Твоите 25 причини да избереш България" в подкрепа на младите и амбициозни студенти. По повод 25 години от създаването й "PwC България" заедно с водещи компании партньори ще подкрепи 25 български студенти със стипендии по 6000 лв., стажове в престижни компании и менторство.Близо 1300 студенти, обучаващи се в страната или чужбина, изпратиха есета на тема "Твоите 25 причини да избереш България" и кандидатстваха в конкурса. Победителите ще бъдат избрани от независимо жури и ще бъдат обявени официално на 1 март.