Джефри Пюрит: Най-новият ни клиент е Google

"През 2020 г. ще имаме 5000 служители в България," казва Джефри Пюрит

© Надежда Чипева

Профил



Джефри Пюрит е в TELUS от 2001 г. Заемал е постове в различни подразделения на канадския телеком, отговарял е и за сливания и придобивания. Президент е на TELUS International от 2008 г. Той е една от основните причини компанията да избере да навлезе в Източна Европа.

Най-големият работодател в аутсорсинг индустрията в България - TELUS International Europe, откри новия си офис в София в TELUS Tower на площад "Македония". Българското дружество е част от канадската телекомуникационна група TELUS. Компанията навлезе след придобиването на CallPoint New Europe (сега TELUS International Europe) през 2012 г. За откриването на новия център в България пристигна президентът на TELUS International (TI) Джефри Пюрит, който разговаря с "Капитал".- Почти 3000. Имаме около 300 души в Пловдив и 2700 тук, в София. Имаме офис в още една сграда The Infinity Tower. Преди имахме и други две локации, които затворихме и преместихме екипите тук. Все още не сме запълнили пространството, с което разполагаме в новата сграда. Но сме наели общо почти 23 500 кв.м. Има места за над 2300 души, така че можем да го разширим с още близо 800 души освен тези, които сме в момента. Надяваме се да ги привлечем през следващата година.- Не можем да разкриваме имената на някои клиенти, но можем да кажем, че най-новият ни клиент е Google, който се обслужва от екипите в новата сграда.- Ще имаме още 2000 служители, за да достигнем над 5000 само в България.- Имаме вътрешна програма за обучение и развитие, създадена от нашия HR екип, която сега е международно призната като една от най-добрите в сектора. Около 80% от нашите служители тук, в България, са завършили тази програма за обучение и развитие. Над 80% от мениджърите в групата са дошли от тази група служители, които са се възползвали от възможността да подобрят собствените си умения, за да се изкачат по кариерната стълбица вътре в компанията. Знам, че винаги е нужен баланс: не всички повишения трябва да идват от самата компания. Когато генетичният фонд обеднее малко, както при монархията, започват да се появяват заболявания и липса на имунитет, така че трябва да внесеш малко "свежа кръв". Но все пак нашите служители са първи избор. Програмата не се състои само от обучение за лидерство, мениджмънт и развитие, но включва и обучение за специфични умения. Например, ако някой се интересува от изкуствен интелект, дигитални технологии, автоматизация или облачни технологии, има реалната възможност да подобри тези умения в TI.- Във всяка инвестиция, която сме направили - първо във Филипините, Северна Америка, Индия, Източна Европа, нашите ценности и методология в изграждането на партньорства наистина ни подсигуриха правилната основа. Всяко от тези партньорства е било изключително успешно. В България имахме 450 служители през 2012 г., а сега екипът е 3000 души. Мисля, че това недвусмислено свидетелства за успеха на бизнеса. Досега сме инвестирали над 150 милиона евро в българската икономика (което не включва цената на сделката) под формата на заплати, осигуровки, разходи за сгради като тази, корпоративен данък и т.н. Нагласата и културата на нашия екип тук ми носи голямо удовлетворение, че подхождаме различно към корпоративната социална отговорност и филантропията. Екипите тук, в България, както във всички страни, в които работим, са възприели идеята we give where we live. Че за да си успешен в бизнеса, трябва да вършиш добро в общността, където работиш и живееш. Горд съм, когато виждам хората от екипа да доброволстват в събота, след като примерно са работили през нощта в петък.- Това е друг източник на гордост за мен лично и за нашия екип. При всяко придобиване на TELUS International създателите на тези компании, които първоначално припознахме като партньори, продължават под някаква форма да имат отношения с компанията ни, дори и във Филипините, където първо навлязохме преди 13 години. Най-често основната връзка е дейността на нашия Обществен борд, който подкрепя различни каузи в общностите, където работим.- Да имаме трети или четвърти град? Никога не казвам никога, но винаги сме били доста умерени в разширяването на бизнеса ни. Бизнес философията на голяма част от конкурентите ни е да увеличават своите центрове за обслужване колкото се може по-надалеч и по възможно най-бързия начин, защото част от ангажимента към сегашните и бъдещите им клиенти е да "сме навсякъде, където се нуждаете от нас".Нашият подход е малко по-различен. Предпочитам да имам клиент или да спечеля нов клиент, който да каже: "Знаеш ли, имам нужда от тези езикови или технически умения." И ако аз нямам достъп до едното или другото в съществуващата ни мрежа от услуги, тогава ще потърся и ще разбера къде мога да разполагам с тези умения за устойчив период от време. Ако погледнете историята на TI, никога не се е случвало да отворим офис в някой град и след това да трябва да го затворим - никога. Не са много конкурентите ни, които могат да се похвалят със същото. Мисля, че това е вторичен продукт от по-консервативния и дисциплиниран подход към експанзията. Така че, ако в някакъв момент в обозримото бъдеще, който аз все още не виждам, възможността ни да се разрастваме изпревари сегашния ни капацитет, ще помислим за такава експанзия.- Да, 100%. Компанията, която купихме в началото на февруари - Xavient Digital, има два центъра в Индия и САЩ с общ екип от близо 2000 души. Те се занимават именно с бъдещето на тази дигитална революция, за която говорихме по-рано. Имат изключителен опит и експертиза в тези области. Вярвам, че хората, които завършват университет, са налични и тук, в България, или Румъния, или Филипините, в Гватемала или Салвадор. Дигиталната революция не е някакъв изолиран процес само в САЩ, а на практика е глобална революция. Ще е голям мой пропуск, ако не използвам този опит и не доведа някои от лидерите в този бизнес и примерно да ги преместя в София за 3, 6, 9 или 12 месеца, за да помогнат в изграждането на тези практически способности тук. Така че, да, това със сигурност е част от плана.- Нашата петгодишна визия стига до 2023 г. и отсега мога да кажа, че очаквам екипът ни да достигне 100 хил. души в цял свят, а ние да сме предпочитаният партньор на всеки пазар, където сме стъпили.- Мисля, че всичко се движи от автоматизацията на процеси и развитието на технологиите от следващото поколение. Добър пример са чатботовете, които ще превърнат традиционното обслужване на клиенти, базирано на гласова комуникация, в нещо остаряло. Аз лично предпочитам да изпреваря събитията и да подпомагам и да водя трансформацията, и да съм доверен партньор и консултант на клиентите ни при тези промени. Да, може би ще "канибализираме" част от бизнеса ни с гласова комуникация, но смятам, че той ще бъде компенсиран от тези комуникации от ново поколение, които създават множество интересни възможности, защото изискват по-високо ниво умения. В TELUS разчитаме на местните правителства да предоставят такова образование, от което се нуждаят хората. Така те ще идват при нас по-добре обучени и готови. Необходимо е и ние да инвестираме повече в екипа, за да им помогнем да развият своите умения до нивото, което е нужно в дигиталната трансформация.- Да, абсолютно.Интервюто взе Константин Николов