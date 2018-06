Строител на дигитализма

Q&A



Как си почивате с толкова много проекти?

- Нищо по-различно от всички останали с натоварена работа - с всевъзможен спорт. Придвижвам се и в града с колело. Особено вечер, когато покарам или си направя упражненията за час-два, рестартирам и пак съм готов за работа.



Коя операционна система предпочитате?

- Това са много незначителни неща. Бил съм даже и на MacBook с Windows...



Един софтуерен продукт, който ви улеснява ежедневието?

- Банално е, но Gmail и календарът на Google.



Книга, която бихте препоръчал?

- Свързани са с човешките взаимоотношения, които смятам, че са основата на всеки бизнес. А е пълно с губеща времето мениджърска литература. Ego Is the Enemy и The Obstacle Is the Way на Райън Холидей, 48 Rules of Power на Робърт Грийн и The The Subtle Art of Not Giving a F*ck на Марк Мансън.