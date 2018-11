За проектите и хората

© Цветелина Белутова

Михаил Михайлов е председател на българското подразделение на Института за управление на проекти (Project Management Institute). Той е експерт, консултант, проектен мениджър и обучител с повече от 17 години опит в областта на бизнес и IТ мениджмънт, управление на проекти, оптимизация и реинженеринг на бизнес процеси и стратегии, оценка и управление на бизнес и технологичен риск, информационна сигурност, внедряване и управление на информационни системи и технологии за управление на бизнеса. Работил e за редица международни и български компании както в България, така и извън страната, сред които са IBM, Deloitte, SAP, Siemens, HP, Merck. Притежава бакалавърска степен по информатика и компютърни науки и магистърска степен по бизнес администрация и е сертифициран в PMP® (Project Management Professional), PRINCE2® (PRojects In Controlled Environments), CISA® (Certified Information Systems Auditor) и ITIL® (IT Service Management). Разговаряме с Михайлов за особеностите и предизвикателствата в областта на проджект мениджмънта, възможностите за развитие и нуждата от такъв вид специалисти у нас и в световен мащаб преди преди мениджмънт конференцията PMDay на 23 ноември в Sofia Event Center, на която "Капитал" и "Кариери" са медийни партньори.Работата на проджект мениджъра (PM) се състои в това да постига определени цели във формата на продукт, услуга или резултат, да влиза в рамките на показатели като време, ресурси и пари, както и да управлява екипи от хора и заинтересовани страни. Проджект мениджмънтът е навсякъде, в почти всяка индустрия. В IT бранша у нас най-забележимо се търсят PM в момента, но тя далеч не е единствената – банков сектор, ритейл, фармация, автомобилостроене и много др. На предприемачите също може да се гледа като на проджект мениджъри. Като цяло трябва да се прави разлика между оперативния мениджмънт и проектния мениджмънт. В първия целта е компанията да продължи да функционира, да поддържа т.нар. бизнес континуитет, да няма прекъсваемост на бизнеса. При управлението на проектите целта е промяната в статуквото, като например разработване на нов продукт, пускане на услуга или дори спирането на такава, което в повечето случаи също е проект. Много често проектите са инструмент на компаниите да реализират стратегическите си цели. За да слязат от стратегическо планиране до оперативно ниво, се минава през тактическо планиране и изпълнение именно чрез управлението на проекти, програми и портфолиа.Проджект мениджмънтът като формална дисциплина и методология тръгва от средата на миналия век. Тогава не е имало IT, така че дисциплината е дошла в отговор на нуждите на строителната и военната индустрия. Основната идея, върху която стъпва, е да умееш да планираш целия проект и след това да го реализираш (т.нар. predictive waterfall approach). Постепенно тези практики започват да се пренасят и в други сектори, които търсят начин как да постигат целите си по-добре и по-ефективно. В последните години възникват и по-гъвкави подходи, познати най-често като Agile и Scrum, които за разлика от Waterfall подхода, при който трябва да направиш цялостно планиране в началото на проекта, са ориентирани към планиране работа на итерации, т.нар. спринтове, също така са по-гъвкави по отношението на промяната във визията или изискванията, които събираме и управляваме в проекта. Те възникват от нуждите на софтуерната индустрия, но стават все по-модерни, разпознаваеми и желани и от много други индустрии в последните години. От гледна точка на нашия институт стандартът за PM се дефинира в т.нар. PMBOK (Project Management Book of Knowledge), също така известен под шеговитото название "библията на проджект мениджмънта". Тази методология и трупано с десетилетия знание (към момента версия 7) се развива и адаптира спрямо света наоколо. В началото PM се занимава основно с управлението на три ограничения – ресурси, обхват и време. Впоследствие обаче се появяват и други области на знание като управление на качеството, управление на риска, управление на заинтересованите страни. А съвсем отскоро се появи и нова област, която набляга на нуждата от лидерски умения и темата за автентичното лидерство като част от основните фактори за успех на един проект. Често проджект мениджърите трябва да управляват хора с различни функции в компанията и дори външни подизпълнители на дадена компания, които не са им пряко подчинени, а това усложнява значително процеса и увеличава рисковете. От PM вече се очаква не само да може да планира, предвижда и изпълнява, следвайки плана, но трябва да може и да управлява хора, и то не директно, а чрез влияние, мотивиране и дори вдъхновяване.Преди всичко трябва да може да вижда голямата картина, но и при необходимост да може да се гмурне в детайлите, особено когато трябва да се вземат решения, понякога и трудни и нетрадиционни такива, да се определи или промени посоката на проекта. Тези особености предопределят и качествата, които се търсят – да можеш да говориш на "различни езици" с различни хора, като под различни се разбира не само професионално и интерфункционално, но и културно. Трябва да може, от една страна, да гради взаимоотношения с тези хора, а от друга, да успява и да си отстоява позицията - качество, което наричаме асертивност (от англ. assertive). Да имаш твърда позиция, но мек подход, за да постигнеш целите - това е ключът към успешния проджект мениджмънт. Има и спорове дали PM трябва да е експерт, или по-скоро да е добър мениджър и комуникатор. Истината е, че трябва да е някъде по средата, което прави ролята предизвикателна, но и доста интересна и развиваща не само професионалните, но и личностните качества.PM е много добър начин за изграждане на кариерен път за хора, които от ниво операции искат да стигнат до стратегическия мениджмънт – това ти позволява да изградиш умения и опит на средно управленско ниво, за да стигнеш до стратегическите и високи позиции на старши (C-level) мениджмънт. Другото, което виждам, е предприемачеството, където поемаме сами или в екип от няколко партньори риск да сформираме компания. PM много добре развива и тази кариерна пътека, просто зависи кой път искаме да изберем, каква ни е визията за бъдещето. Да се мине от 3G към 4G, да се пусне ново приложение, да се реализира нова софтуерна версия или вече до болка познатата ни регулация за защита на личните данни (GDPR), да се построи магистрала, метро или направи реконструкция на част от града по обществена поръчка или европейско финансиране – всичко това са проекти, които трябва да бъдат управлявани от някого, следвайки определени и общовалидни принципи и методология. Всичко около нас се променя много бързо, така че, щом има нужда от промяна в някоя сфера или компания, има нужда и от проект. Уменията, които се използват в PM, не са просто професионални, а и чисто житейски. Те могат да се прилагат и в личното време, като например да организираш ваканцията си, да направиш ремонт, да вдигнеш сватба... Всичко това са проекти.Много зависи от компанията, от проекта, както и от опита на проектния мениджър. От мениджър до мениджър, както и от проект до проект може да има съществена разлика. Всичко зависи от мащаба. Вземете например огромен проект като атомна електроцентрала– в тези случаи дори няма един проджект мениджър, а цял екип от такива експерти. Говорим за управлението на програми и портфолиа, които са следващите нива, надграждащи областта управление на проекти. Можете да имате консорциум от компании, които управляват даден проект. Мащабите нямат граници – можете да започнете с управлението на проект от 10 хил. лв. и да пораснете до ниво, в което управлявате милиони, дори милиарди. Най-близко до ролята на PM е ролята на бизнес анализатора – човекът, който се грижи за адекватното разбиране, събиране, съгласуване и документиране на изискванията от заинтересованите страни. Често в компаниите липсва разбиране в детайли на двете роли и тяхната критичност за проектите, което резултира в обединяването им под една роля или пък липсата на структуриран и системен подход към тях.Има все повече такива програми, както и курсове в университетите. В миналото в нашата реалност в България PM се смяташе по-скоро за допълнително умение, но днес все повече се обособява като отделна професия. Като сертификации и умения проджект мениджмънтът идва от англосаксонския свят. Едната от двете основни сертификационни програми произхожда от Щатите, а другата - от Великобритания. PM навлиза вече и в университетите у нас. Една от възможностите е EMBA програмата на Американския университет, където от миналата година съществува като модул в обучението. От доста време има и магистратура в Нов български университет, както и в УАСГ, все по-популярни стават и в УНСС, и в Техническия университет. Това, което ние в PMI правим, е да популяризираме тази методология и подход не само във висшето образование, но и в средното и началното образование. Имаме вече няколко социални проекта, насочени към деца и тийнейджъри. Преподаваме им PM чрез преживяване, адаптирано към техните нужди и разбирания. Това, което ме зарежда, е, като виждам как децата се ентусиазират и работят заедно. Малката инвестиция в тях има огромно влияние върху развитието им. Полезното на PM е, че предоставя т.нар. умения за цял живот, които карат децата да са по-успешни, да поемат инициатива, да работят в екип, да се уважават, да управляват ресурси и да постигат цели.Има различни сертификации за различните етапи от кариерното развитие. Флагманът на сертификатите е PMP (Project Management Professional). Той изисква не само знания, но и опит. За да бъдете допуснат до изпит за PMP, трябва да докажете 4500 часа работа по проекти, които внасят някаква промяна в работния процес. Това е еквивалентът на 3 пълни години работа по проекти. Другото изискване е да сте били на курс, който е в рамките на 35 учебни часа. Има и програми, насочени към хора без опит, като например CAPM (Certified Associate Project Management). За тях и учебният материал, и изпитът са по-леки и не включват толкова ситуационни въпроси, както е при изпита за PMP. Според статистиките на PMI преди 5 години сме имали близо 200 хил. сертифицирани специалисти в световен мащаб. В момента сертифицираните са над 800 хиляди. Трендът е изключително експоненциален. Според последните данни от Икономическия форум в Давос през 2020 г. ще има нужда от 150 млн. проджект мениджъри в световен мащаб.По-ниските сертификати, които изискват по-малко опит и стаж, са по-евтини, по-високите са по-скъпи. За да дам пример, най-известният и търсен сертификат - PMP, е средно около 500 долара. После вече трябва да се поддържа, за да се гарантира тежестта на сертификата. Например в рамките на 3 години трябва да покажете, че сте работили по някакви проекти и сте били част от проджект мениджмънт общността. Това не означава, че трябва да се серитифицирате наново, но да докажете, че практикувате такава дейност.Има най-различни, като нивото на ефективност при различната литература варира. Бих препоръчал на хората, които се интересуват, да посещават специализирани събития като нашата голяма конференция PMDay или някое от месечните ни събития за нетуъркинг, да имат връзка с общността от проектни мениджъри, да търсят контакти и обмяна на опит с тях.Това е професия за прогресивни личности, за хора, които искат да доведат някаква промяна, да оставят някаква следа, дали ще е в корпорация или чрез собствен бизнес, няма значение. Към PM се насочват специалисти, които са ориентирани към резултати и работа в екип, а не толкова индивидуални играчи. Трябва да имаш и разбиране към различни култури, да умееш да проявяваш усет към различията, да се стремиш към ефективна комуникация на много нива в организацията. PM е много свързан с менталните нагласи и настройката за развитие на конкретния човек.Много е важно да мислим за бъдещето, защото в момента имаме възприятие за проджект мениджмънта, което не винаги е адекватно. Много хора все още мислят за PM като за администратор, който обработва документи и гони някакви хора да си свършат работата. Това е по-скоро координиране на проекти и е на много начално ниво. Проджект мениджмънтът върви към това да мислим стратегически, всеки проект трябва да отговаря на въпроса защо е нужен, каква промяна ще донесе и с какви резултати. Това е професия, която с трупането на опит и зрялост може да изстреля специалиста нагоре към високи корпоративни позиции или да го развие като успешен предприемач, в случай че е избрал този път на развитие.Интервюто взе Димитър Пижев