С иновациите напред

"Най-голямото предизвикателство беше да приемем, че набирането на персонал не е кампаниен процес, а се превръща в ежедневна функция", казва Асен Георгиев

© Цветелина Белутова

Профил



Асен Георгиев е генерален директор на HP Inc. Bulgaria. Той се присъединява към екипа на Hewlett-Packard Bulgaria през 2006 г., като е заемал различни търговски и управленски позиции в компанията. Преди да оглави дружеството, е бил търговски директор в отдела за персонални системи и решения за печат на Нewlett-Рackard България. Има бакалавърска степен по компютърни системи и технологии от Техническия университет - София, и магистърска степен по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство.

Компанията



HP Inc. e американска мултинационална технологична компания, базирана в Пало Алто, Калифорния. Тя произвежда персонални компютри, принтери и консумативи, както и решения за 3D печат. Групата беше сформирана в края на 2015 г., след като оригиналната Hewlett-Packard Company беше разделена на две - фокусираната върху хардуер и услуги HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise, занимаваща се с IT решения и услуги за бизнеса. HP Inc. е листвана на Нюйоркската фондова борса. В България компанията работи чрез дружеството "Ейч Пи Инк България", чиито приходи за 2017 г. достигнаха 41 млн. лв., а служителите са над 570 души.

Q&A



Намирате ли баланс между работата и личното си време?

С годините съм научил, че този баланс е необходим, за да се постигат успехи и в личен, и в служебен план. Без този ценен баланс човек лесно се разфокусира от целите си – както в бизнеса, така и в личния живот.



Какви устройства използвате професионално и в свободното си време?

В днешното ежедневие все повече професионалният и личният живот се сливат, а съвременният телефон и лек преносим компютър ми дават възможност да съм мобилен, непрекъснато информиран и продуктивен.



Имате ли любимо бизнес четиво - медии или книги?

"Капитал", Bloomberg, The Economist, The Verge, Wired - познанието и следенето на бизнес света и света на технологиите помага в работата ми. Черпя опит от успешните истории на големите личности в бизнеса и технологичния свят, а и не само. Преплитането на житейската история с професионалните цели и пътят към успешните резултати е интересен феномен за анализ.



Имате ли хоби?

Обичам да се откъсвам от ежедневието си и работната обстановка, да си давам кратка почивка, по време на която мога да рестартирам съзнанието си, да погледна на целите и стремежите си с чист и ясен поглед. Затова обичам планината и дивата природа и се стремя често да прекарвам време със семейството си в планината. Но винаги оставам свързан.

Последните няколко години бяха доста вълнуващи и изпълнени с предизвикателства за развитието на технологичния пазар. Благодарение на динамиката на развитие на технологиите успяхме да станем по-гъвкави и адаптивни и да предлагаме адекватни решения на клиентите, които да помогнат на техния бизнес. Развиваме успешни иновативни продукти и решения и през последните години успяхме да представим едни от най-добре изглеждащите и с най-висока производителност устройства. Това ни помогна да се развиваме по-бързо и през 2017 HP Inc. придоби бизнеса с печатни устройства на Samsung. С това придобиване успяхме да затвърдим лидерските си позиции на пазара както на локално, така и на международно ниво.През изминалите години доказахме и качеството и позициите на центъра за изнесени услуги на HP Inc. в България. Днес с повече от 570 служители в София успяваме да ръководим основни за компанията процеси и услуги за клиенти от цяла Европа, Близкия изток и Африка.Всички сме свидетели на динамиката, с която се променя светът през последните няколко години. Начинът, по който работим, също се променя. Затова основното ни предизвикателство и приоритет в развитието на компанията за следващите години е разработването на продукти, които да отговорят на нуждите на Офиса на бъдещето, да са едни от най-иновативните на пазара и да отговарят на динамично променящата се среда и начина на работа на младите хора. И разбира се, първо ги внедряваме в нашите офиси.НР е компания, която вярва в иновациите и непрекъснатото развитие. Промяната на самата компания и продуктите, които се предлагат, са основен приоритет през последните 77 години и вярвам, че тази тенденция ще продължи. Визията на НР е да създава технологии, които правят живота по-добър за всеки и навсякъде, като въвежда иновациите и води трендовете на технологичния пазар.През последната година компанията анонсира продукти, с най-добрите характеристики в класа си като най-лекия бизнес ноутбук, най-тънкия преносим компютър, най-малкото мултифункционално устройство и много други. Всички те са резултат от желанието ни да удовлетворим нуждите на потребителите за по-пълноценно изживяване.Динамиката на пазара и нуждите на бизнеса и потребителите не оставят време за почивка, затова непрекъснато допълваме портфолиото си. Тази седмица по време на международното технологично изложение CES в Лас Вегас НР обяви първия в света монитор с технология Quantum Dot, първите в света мултифункционални устройства с интегрирана функция за поверителност на екрана, както и екран OMEN X Emperium 65 с вградена аудиосистема, който пренася гейминга до нови висоти.В НР Inc. вярваме в силата на идеите. Търсим визионери, които имат желание да променят начина, по който работи светът. Тук знаем, че хората са най-важният компонент по пътя към успеха. Даваме възможност на младите хора да изградят заедно с нас бъдещето на технологиите. Опитваме се съвместно с останалия бизнес в България да изградим трудовия пазар тук, създавайки успешни стажантски програми, помагайки на младите хора в кариерната им ориентация по време на различни форуми и платформи, давайки възможност на всеки да надникне зад вратите на компанията през различни инициативи. HP постоянно се стреми да стимулира и провокира предприемаческия дух на своите служители. Имаме различни инициативи, свързани със събирането, оценяването и внедряването на идеи, идващи от служителите както на местно, така и на глобално ниво. Ние сме дълбоко убедени, че служители, които имат възможност да проявят своята предприемчивост, са много по-ангажирани с работата и целите на компанията.В културата на компанията е заложено непрекъснатото развитие, затова и за служителите ни е много важно да им осигуряваме непрекъснато възможности за обучения и допълнителни квалификации. По този начин ги подготвяме за непрекъснатата динамика на индустрията и създаваме възможности за повишаване на нивото на услугите, които предлагаме на нашите клиенти.И не на последно място, вярваме в идеите на младите хора и всяка година даваме шанс на все повече младежи да се включат в нашата стажантска програма и да започнат своята кариера при нас. Само за последната година увеличихме значително броя на стажантите, минали през програмата, както и увеличихме с 50% броя на участниците в програмата, които след това остават на постоянни позиции в компанията. И съвсем откровено мога да споделя от личен опит, стажантската програма на HP Inc. не е полезна само за младежите, които имат възможност да се запознаят с работата, средата и взаимоотношенията в голяма международна компания като HP Inc. Тя е изключително полезна и за нас, мениджърите в компанията, хората, които управляваме бизнеса, защото ни помагат да си сверим часовника, дават ни много идеи и придобиваме съвсем ясна представа какви са потребителите и служителите на бъдещето, какви са техните нужди, желания и приоритети.Бих обобщил, че най-голямото предизвикателство беше, докато приемем, че съвременната реалност е тук и вече набирането на персонал не е кампаниен процес, а се превръща в ежедневна функция, жив организъм, който има нужда от ежедневни грижи. Екипите, особено в нашия сектор, вече се развиват непрекъснато, всеки ден има отворени позиции, всеки ден има нови предизвикателства. Непрекъснато се стремим към все повече позиции, които компанията да отвори именно в България, и смело мога да кажа, че като специалисти България е доста конкурентна локация и имаме голям потенциал.В момента сме свидетели на настъпването на дигитална индустриална революция, която ще промени правилата в бизнеса, и HP Inc. допринася за настъпването на тази трансформация. Ние сме една от първите компании, които предложиха решение за 3D печат на части от различни полимери, а от 2018 г. вече предлагаме и иновативна 3D технология за печат на метали. Възможностите за развитие в тази посока са огромни – новите платформи за 3D печат на HP повишават скоростта, качеството и ефективността, за да дадат възможност на нашите клиенти напълно да трансформират начина, по който проектират, произвеждат и предоставят нови решения в дигиталната ера.Глобалните промени, които се случват в момента, променят технологичния пазар не само в света, но и в България. Все повече хора мигрират към големите градове, сформират се така наречените мегаградове. Урбанизацията не само променя популацията, но и потребителските навици. Променя се начинът, по който хората пазаруват, местата, на които пазаруват, начинът, по който купуват и потребяват. Според проучвания по същото време до 2030 г. една трета от световното население ще бъде на възраст над 65 години. Това налага иновации в здравния сектор, неговата дигитализация и роботизация. В същото време границата между професионалния и личния живот се размива. Всичко вече е свързано - от технологията и хората до индустрията и обществото, в една обща дигитална екосистема. Постоянното състезание при промяната и иновациите в голяма степен променя фундаментално световната икономика и индустрия и ежедневието на хората. Всичко, което НР прави, е следствие от тези трендове и промени в световен мащаб, стремейки се да подобри живота на хората.Възприемам трудностите като предизвикателства и вече като част от бизнес ежедневието. Всеки ден се сблъскваме с трудни ситуации, които изискват взимането на сериозни решения и реагиране в непозната обстановка, но това е част от динамичната среда на един висококонкурентен пазар. Но също така възприемам трудностите като най-добрия учител, защото всички тези трудности, които сме преодолели, и всички ситуации, в които сме се справили заедно с моя екип, са ни помогнали да стигнем дотук. Именно тези предизвикателства ни помагат да вървим напред.Пътят, по който съм преминал, ми е дал ценен опит. Различните ситуации, в които съм попадал в кариерния ми път - всяка една от тях ме е учила да търся решения, понякога по-традиционни, понякога по-нестандартни, но най-ценното - научила ме е и как да помагам на хората да се развиват. Най-ценните качества се развиват именно на база на участието в различни проекти и натрупване на личен опит в нови сфери, които постепенно градят лидерските умения.Аз дълбоко вярвам в непрекъснатото развитие, постоянното обучение и разширяването на кръгозора и специализацията. Самият аз имам техническо образование, което впоследствие съм надградил в различни сфери. Това дава възможност на един мениджър да погледне по различен, иновативен начин на бизнеса, процесите и казусите, в които вече има натрупана експертиза, и да бъде още по-успешен и адекватен. Живеем в изключително динамичен свят и вярвам, че всеки мениджър трябва да не спира да се образова и да научава нови неща.Интервюто взе Константин Николов