Стив Уагнер: Големите масиви данни трябва да водят до бързи и точни решения

Визитка



Стив Уагнер е глобален управляващ директор на Experian Decision Analytics. Започва работа в компанията за технологични и аналитични решения Experian през 2005 г. и ръководи широк спектър от бизнеси като потребителска информация, информационни услуги в Северна Америка, кредитни услуги, маркетингови услуги и потребителски услуги в Бразилия и глобалния маркетинг на компанията. Уагнер представлява Experian в борда на US Data and Marketing Association и е президент на Experian Social innovation fund. Преди да стане част от групата, е бил генерален консул на ERisk, софтуерна компания за управление на риска, собственост на JPMorgan. Преди това Уагнер е бил адвокат по корпоративни транзакции в Ню Йорк и Лондон за Clifford Chance. Има бакалавърска степен по икономика от Масачузетския университет и е доктор по право от New York University School of Law. Той беше в София, където посети българския офис на Experian и изнесе лекция за дейността на компанията.