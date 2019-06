Роко Геринг: IT хъбът на "Кауфланд" ще удвои персонала си в България до 2020 г.

Роко Геринг

© Цветелина Белутова

Роко Геринг е директор "Продажби IT" за Kaufand и Lidl и член

Schwarz, която има над 11 500 хипермаркета Kaufland и Lidl на три континента и над 400 хил. служители .

Той

Роко Геринг беше в България за откриването на втория офис на

- Въпросът не е толкова лесен, тъй като в групата Schwarz ("Шварц") имаме различни концепции за това какво е IT хъб и какво е компетентен център. В "Кауфланд България" имаме IT хъб и той е единствен. Другата верига на Schwarz - Lidl, има 20 компетентни центъра в Европа, но те са по-малки, заетите в тях варират от двама до 20. Концепциите за двете структури са различни. Нашият най-голям хъб и за Kaufland, и за Lidl е тук – в София.

- Основната инвестиция е в хората и работния потенциал. Останалите инвестиции са свързани с партньорствата, които имаме – с

В началото на 2018 г. представихте в България и проекта Lidl Digital. Какво е развитието на онлайн търговията в групата Schwarz, която притежава веригите Kaufland и Lidl, къде по света има работещи онлайн магазини Kaufland и Lidl?



- За нас Lidl Digital е нова концепция, която оперира изцяло с онлайн търговията на специфични нехранителни стоки. Започнахме с няколко държави, за да видим какъв резултат ще даде инвестицията. Днес клиентите на дигиталните услуги на Schwarz групата са над 12 милиона. Офертите в нашия онлайн магазин за нехранителни стоки, предложенията на Lidl за пътувания, снимки, цветя, както и други услуги се предлагат в 11 страни, сред които Чехия, Полша, Германия, Великобритания, Испания.



Кога и в България ще бъдат отворени онлайн магазини на Kaufland и Lidl?

- Засега нямаме конкретен план за България.

- Има няколко предизвикателства, свързани с този тип търговия, особено когато става въпрос за храна. Едно от тях е това, което ние наричаме "проблем в последния метър" – логистиката, или как правиш доставка до дома на клиентите. Проблем например е разнообразието от продукти, които трябва да бъдат донесени навреме до съответния клиент в рамките на ден-два, а не на седмица или две. Друг проблем е, че има много продукти, които се връщат, и трябва да прецениш дали можеш да ги префасонираш, да ги върнеш отново на щандовете, или да направиш от тях други продукти.

- Целта за Kaufland Service IT HUB е до 2020 г. заетите да се удвоят и да надхвърлят 200. Концепцията на Kaufland Service IT HUB не е на аутсорсинг компания, това е най-големият хъб на Schwarz IT, който работи по множество общи проекти и софтуерни продукти с колегите си в Германия и разработва технологии за цялата група на Schwarz. Lidl Digital на този етап е самостоятелна организация и в момента обслужва само дигиталния бизнес на Lidl в Германия.

на управителния съвет на технологичната компания Schwarz IT – част от групатае завършил бизнес информатика в Германия и работи за групата Schwarz от 2001 г. През 2008-2009 г. е бил IT мениджър на Kaufand в България. Работил е като IT мениджър на Kaufand в Източна Европа/Азия, както и в Германия, бил е директор "Бизнес консултинг IT" в Kaufand, IT мениджър на Kaufland IT в Германия, главен информационен директор на Kaufland IT.Kaufland Service IT HUB в София. Началото на дейността на IT хъба в страната е през 2017 г. с девет софтуерни специалисти. През 2018 г. заетите вече са 55, а с втория офис ще достигнат 110.- Първоначалната идея дойде преди няколко години от Михаил Петров, изпълнителен директор на "Kaufland Service IT HUB България". По това време аз работех тук, в България, и имах добра представа за средата. След това анализирахме пазара главно в Европа, направихме проучване сред завършващите IT специалности в България, анализирахме конкуренцията - фирми и сектори, които търсят IT кадри, и взехме решение. Отчетохме, че в България има много талантливи хора, висококвалифицирани специалисти и добра инфраструктура. Силна роля за избора изигра и фактът, че брандът Kaufland е добре разпознат в България.Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, с ТУЕС (Технологично училище "Електронни системи" към Технически университет – София), с различни университети. Не можем да дадем точна сума в левове или в евро, защото това са инвестиции в работната ни ръка. За нас по-важен е добрият резултат, който получаваме, а най-ценни са хората, които имаме в IT хъба в София.- Най-добрият пример за свършеното от българския хъб е мобилното приложение на Kaufland – K-App. То позволява разглеждане на седмични оферти, изготвянето на списъци за пазаруване и споделеното им управление в реално време и предоставя готварски рецепти. Приложението e разработено изцяло от нашите служители в България и е достъпно за всички външни клиенти в 27-те държави, в които Kaufland присъства. В България се опитваме да разработим нови услуги като опцията за самостоятелно чекиране на стоките, без клиентът да използва каса. Разработваме и нова функционалност за мобилни плащания в Румъния, целта е след успешен старт на пилотния проект той да бъде приложен и в останалите държави от групата на Kaufland. Това са само примери за заетостта на разработчиците от хъба в София, но добри примери, които са разбираеми.Хората в София са част от целия цикъл за разработка на софтуер и инфраструктура и поддържат информационните системи, които използват всички служители на групата. Една от причините да изберем София е, че част от специалистите, които се занимават с подобен тип разработки, можем да намерим само тук и никъде другаде.- Има различни аспекти, които са от значение при подбора на хората в екипа, защото е налице голяма разлика при позициите - дали търсиш човек, който програмира, или човек, който се занимава с бази данни например. Първото изискване е да разбираш от IT. Наличието на "Soft skills", или "меки умения" (креативност, лидерство, начин на комуникация и др.), важи за всички позиции. Едно от основните изисквания обаче е мотивацията - хората да искат, да имат желание да се занимават с това, да им е интересно да го работят подобно на деца, които постоянно искат да откриват и да бъдат ангажирани. Ако човекът е мотивиран, може да покрие всички останали изисквания, да отговори на всички критерии, може да се научи, да се обучава, да си набави липсващото и да се развива.- Единият от плюсовете е, разбира се, добрата заплата. Това е основата. Смятам, че сме една от много добре плащащите компании в България. Постоянно следим пазара, правим проучвания, за да знаем дали сме конкурентоспособни, и правим промени, обновяваме собствената си таблица с възнаграждения, ако се налага. Сред другите предимства са добрата локация на офиса на централно място в града, до което можеш да стигнеш и с градския транспорт. Има и множество "малки неща", които създават приятна атмосфера, като бюра, чиято височина се регулира, безплатно кафе, вода, зони за релакс, предоставящи възможност за приятно пребиваване на работа.- В момента в централата на Schwarz IT в Германия сме 2700 човека. Има много належащи проекти за IT бизнеса на групата. На дневен ред са дигитализацията, "Индустрия 4.0", изкуственият интелект. Това се все предизвикателства, които ще ни движат напред.Интервюто взе Мара Георгиева