Елина Желева: Дизайн мисленето позволява на екипите в компаниите да се представят по-добре

© Надежда Чипева

Отвъд професионалните умения на служителите все по-важнo за компаниите става те да притежават и т.нар. меки умения. Сред тях са креативност, лидерство, способност да комуникират, емоционална интелигентност и работа в екип. Необходимостта от разнообразни умения и нови начини на работа в екипите, които да развиват бизнесите, отваря врати за адаптирането на нова методология, наречена дизайн мислене. Въпреки че началото й е поставено през 60-те години на миналия век, последното десетилетие тя става все по-популярна по света.Дизайн мисленето най-общо представлява начин за работа на екипи, който се случва в няколко стъпки. Служителите се поставят на мястото на потребителите, дефинират основните проблеми, след което генерират идеи за решението им. През 2014 г. Елина Желева основава в България компанията DesignThinking.bg, която въвежда методологията дизайн мислене и нейното използване за подобряване на клиентското преживяване и разработването на иновации в бизнеса. Уменията си в областта тя придобива в два от най-престижните университети по дизайн мислене - HPI School of Design Thinking в Потсдам и Stanford University d.school. През годините българската компания е водила обучения на "ING България", Telenor, A1 и Райфайзен банк. В края на април пък DesignThinking.bg официално се присъедини към международната компания за бизнес иновации и организационни трансформации launchlabs, преименувайки се на launchlabs Sofia. Българската компания начело с Елина Желева отговаря изцяло за пазарите в Централна и Източна Европа.Желева беше сред участниците в DigitalK 2019. Пред "Капитал" тя разказва за методологиите на дизайн мисленето, какви компании имат интерес и нужда от тях, както и за ползите в работата на българския екип като част от международна компания.- Начин за работа на екипи, независимо от индустрията и естеството на дейността. Метод, който позволява на екипа да се представя по-добре, без значение дали прави продукти, услуги, маркетинг, реклама, обучения или др.Дизайн мисленето е процес на работа в две стъпки. В първата екипът работи, за да разбере проблематиката, която решава, но от гледна точка на крайния потребител и да се постави на негово място. Обикновено екипите са съставени от различни специалисти, всеки говори на собствения си език и върши работата в своя коловоз. Когато обаче погледнат работата от гледната точка на крайния потребител, всички от екипа имат общ фокус. В тази фаза те говорят с потребителите, правят изследвания на терен и др. Това фокусира и забързва процеса на работа, защото се разбира кои са истински важните проблеми и именно те приоритетно започват да се решават. Втората част е свързана с генерирането на идеи за решения.Според учебниците дизайн мисленето се дефинира като методология за работа в екип, която включва три компонента. Единият е нагласа на работа - ценности, вторият е процес на работа - поредица от стъпки и третият елемент на дизайн мисленето са самите инструменти, с които всичко това да се случва. Всяка цел за промяна на компанията е съпътствана от набор от инструменти, sс които да се стигне до решение.- Ценностите трябва да останат същите, но променяме инструментите, които им даваме. Например някои компании не могат да правят наблюдения на терен, защото са изцяло дигитален бизнес, това не е приложим инструмент и го изключваме. В зависимост дали създават продукт или услуга също адаптираме инструментите. Общо има около 36 класически инструмента, от които за всяка компания избираме между 10 и 15, които са им напълно достатъчни за начало.- Основните ни клиенти са големи международни корпорации, които имат представителство в България. Например телекоми, банки, IT и застрахователни компании и др. Първо, защото техният бизнес изисква такъв начин на работа и, второ, защото в компаниите майки се говори за дизайн мислене от дълго време и имат отделен бюджет за обучения. Другите ни основни клиенти са изцяло български компании на между 20 и 25 години, които са постигнали стабилност на пазара в сектора си и имат конкретни проблеми за решаване. От тях получаваме основно заявки за конкретна проектна работа. Например искат да си вдигнат продажбите, да лансират нов продукт на пазара и др.През годините сме работи и с малки технологични стартъпи, лайфстайл бизнеси, някои общини и НПО-та.- На българския пазар сме работили с телекомите Telenor и A1, банките Райфайзен банк, Сосиете женерал, Уникредит Булбанк, VMware, Konica Minolta, Ciela, ЕКОНТ и много други. Първият ни клиент пък беше "ING България".- Като цяло специалистите в България са много малко. Аз лично съм завършила училището по дизайн мислене, от което се дипломират общо 80 души годишно от цял свят. Има две такива училища, едното е в Потсдам - HPI School of Design Thinking, а другото в университета "Станфорд", които са побратимени. Била съм и в двете, като в "Станфорд" отидох за специализация. Появяват се и други подобни училища в Малайзия и Китай например. Другото хубаво е, че много от сериозните MBA програми имат модули в посока дизайн мислене.Ние правим магистратура, която беше инициирана от агенцията Saatchi&Saatchi в партньорство с ВУЗФ, където включихме модул за дизайн мислене и как то може да се използва в областта на продуктовите иновации.- Основах компанията през 2014 г., когато тъкмо бях завършила училището по дизайн мислене и специализацията ми. В началото започнах, без да знам дали някой ще ни обърне внимание, дали бизнесът в България е готов за внедряване на подобна методология. Налагаше се да започнем първо с обучения, за да представим изобщо какво представлява това дизайн мислене. Първият ни клиент беше ING, с много прогресивен мениджър, с когото направихме проект във връзка с вътрешно иновационно състезание. Всичките ING офиси по света трябваше да разработят иновационни идеи и да ги изпратят в централата на компанията. Проектът на екипа в България влезе в топ 10 от общо 1800 идеи от цял свят, което валидира методологията за дизайн мислене.През следващите години набирахме портфолио от компании и с времето от уста на уста разбираха и още фирми проектите и обученията, които фасилитираме и резултатите от тях. През годините съм изградила мрежа от контакти и извън България и сме работи по чуждестранни проекти, например Косово, Албания, Аляска. Екипът ни е от 12 души в момента, които работят на проектен принцип.- През годините поддържахме връзка с launchlabs, защото за мен е важно да си споделяме новите неща в индустрията, какви са предизвикателствата и как да я развием. Те имат офис в Германия и Швейцария и правят също проекти и дизайн обучения, но в по-голям мащаб. Работата за тях се увеличаваше и ни предложиха да аутсорсват част от нея към нас. Те харесаха нашия подход и преди една година започнахме по-сериозни разговори за обединяване на усилията. Тяхната идея беше да се разширят на Изток, отваряйки повече launchlabs локации. По-рано тази година сделката стана факт, структурирана като joint venture.- Имаме допълващо ноу-хау, което е достъпно за нас, и можем да предложим по-широка експертиза на клиентите ни. Освен това обединяваме усилия около R&D. Имаме достъп до по-големи клиенти и по-мащабни проекти. Екипът ни ще се разшири поне с още 4-5 души. От launchlabs ни повериха Централна и Източна Европа, като имаме ексклузивни права върху обслужването на този пазар, т.е. ако някъде в тези държави има проект, го поемаме ние. Отделно, както и до сега, можем да работим с клиенти от цял свят, но не ексклузивно.launchlabs имат и трето много интересно направление, свързано с дизайна на физическото пространство, както офисно така и от смесен тип - ритейл и офис, по подобие на банковите клонове. Имат тяхна линия мебели за споделена работа, подходящи за нуждите на различните екипи. Планираме да ги внасяме и в България.