Заедно и в добро, и в лошо

Коя е последната книга, която четохте и бихте препоръчали?



- В момента чета Just for the Record на Дейвид Камерън, която не е бизнес, но е управленска книга. Изключително интересна е, особено в частта за политическите битки в Консервативната партия във Великобритания. Препоръчвам я на всеки. Трябва да кажа, че в последно време излиза много бизнес литература и както казва Захари Карабашлиев - трябва да се чете.



Какъв трябва да бъде мениджърът?



- Мениджърът трябва да има голяма емоционална интелигентност, да бъде широко скроен и да има както виждане за конкурентите и макротенденциите, така и да вижда на микрониво - да помага дори за персоналния дневен ред за служителите си, ако е нужно.