COVID-19 е само симптом на други проблеми, а бизнесите не са особено подготвени

Профил



Д-р Куй Нгуен Хюи е професор по бизнес стратегии в INSEAD. Той преподава в организацията от 1998 г. Организацията е едно от водещите и най-големи бизнес училища в света с локации в Европа, Азия и Северна Америка. Бизнес образованието и научните изследвания на INSEAD обхващат целия свят. Повече от 11 000 мениджъри участват в програмите за обучение на ръководители всяка година. Д-р Хюи е известен като пионер в света, свързващ социално-емоционалните фактори с изпълнението на стратегическите промени и организационните иновации.



Изследванията на д-р Хюи за стратегически промени и изпълнение на стратегии и организационни иновации са спечелили десет международни награди и са публикувани в престижни научни и практически списания. Хюи ще бъде сред лекторите на тазгодишната конференция на "Капитал" и "Кариери" HR and Leadership Forum 2020: Leadership in times of crisis, която ще се проведе на 25 ноември. На форума той ще проведе мастърклас за висш мениджмънт и директори на тема "Бизнес стратегии по време на криза".