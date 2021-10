Разван Гарбур, "Оргахим": Лидер сме с пазарен дял 40-45%

Как е организирана дистрибуцията? Какъв е делът на b2b продажбите спрямо b2c продажбите?

Има ли онлайн пазар за такъв тип производство като вашето?

Изцяло затворен цикъл ли сте или разчитате и на други доставчици ("Русе кемикълс" произвежда суровини за химическата индустрия, от тези суровини "Оргахим резинс" произвежда смоли, които пък се използват от "Оргахим")? Имахте ли затруднения с веригата на доставки в ковид кризата и отрази ли ви се поскъпването на петролопроизводните суровини?

Моделът на дистрибуция е смесен - имаме собствена, работим и с дистрибутори. В чужбина също работим с дистрибутори. Големите строителни компании ги считаме за b2b (business to business), затова бих казал, че b2b продажбите са 30-35%, всички останали са b2c (business to consumer).Онлайн търговията има много сериозно бъдеще. Със специален консултант работим по разработването на една концепция, наречена e-paint. Тук не става въпрос само за баналната операция онлайн - да си купите една бака боя. По-скоро искаме да внедрим компоненти на традиционния бизнес в електронната търговия - неща като just-in-time deliveries, подбор на цветове от клиента, онлайн technical assistant: част от нещата, които сега ги правите в един DIY хипермаркет (do it yourself), да ги правите в киберпространството. Това има големи преимущества - хората са много заети, нямат време, нямат дори физическа възможност да са в магазина. Разбира се, ще остане и физическата търговия, но онлайн има своето бъдеще.