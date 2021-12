Стефан Цанев: Вместо един правим 150 продукта на година

Визитка Стефан Цанев е вицепрезидент операции в софтуерната компания MentorMate. Той отговаря за българския офис на компанията, в който работят над 80% от общия брой служители по света. Завършил е бакалавърска степен по компютърни науки в Georgia Institute of Technology, както и Executive MBA към University of Sheffield. През 2015 г. печели конкурса Next Generation за млади мениджъри, организиран от "Капитал" и "Кариери". Работи в MentorMate от 2008 г. насам. На сегашната си позиция е от март 2016 г.



Компанията MentorMate е компания, която разработва софтуер по поръчка. Основана е от шведския предприемач Бьорн Стансвик през 2001 г. Базирана е в Минеаполис, САЩ, но от общо 800 служители глобално, 700 се намират в България. За последните 20 години компанията е приключила над 1400 проекта. Приходите на българското дружество за 2020 г. са 35 млн. лв. Печалбата за същия период е 1.3 млн. лв.