Мат Фотрел, FT: Около 60-70% от приходите ни са от платени абонаменти

Мат Фотрел е назначен за вицепрезидент на Financial Times US през 2018 г., като отговаря за развитието на изданието на американския пазар. Фотрел е и управляващ директор на групата FT Specialist с портфолио от 17 бизнес и финансови издания, сред които The Banker, и с повече от 250 хил. платени абонати по целия свят. Под негово ръководство приходите и печалбата на FT Specialist нарастват значително, като изданията преминават от печатен формат в дигитален с над 80% от приходите, идващи от дигитални абонаменти и онлайн реклама.