Георги Тихов: Бизнес, който не е способен да се адаптира, изчезва

© Николай Дойчинов

В навечерието на новата година се срещаме на живо с бизнес абонатите на "Капитал" в различен формат събития с обща тема Digital Transformation. Заедно с тях търсим отговорите на въпросите как цифровите технологии влияят на бизнеса им и как променят производството, услугите, начините за продажба, разработването на нови продукти.Георги Тихов е един от четиримата основатели на компютърната компания "Стемо". Роден е в Габрово, завършва гимназия в Германия, а в началото на 90-те завършва висшето си образование в своя роден град. Има бакалавърска степен по "Маркетинг" и магистърска степен по "Човешки ресурси".- Интернет промени и продължава да променя света. Позволи на хората да се отворят, което даде възможност на компаниите да преминат към един нов вид състезание - да се подготвят по-добре и да предоставят повече ноу-хау и добавена стойност на клиентите си. Що се отнася до дигитализацията, ще си позволя едно сравнение - нашето поколение например проверява спортните резултати в интернет. Но следващото направо казва "Siri, какъв е резултатът от мача на Реал Мадрид снощи". Това е нов начин на използване на устройствата и технологиите в помощ на потребителите. Това наблюдаваме и при големите компании като SAP - когато някой иска да търси информация в огромна база данни, те създават помощници, които интуитивно да проучат вашите навици и впоследствие да ви помогнат да намерите търсеното по най-лесния начин.- Преди всичко това са облачните услуги и технологии, които бяха наложени от световните лидери. Те предполагат повече добавена стойност за компаниите. Хардуeрният бизнeс се измества към центровете за данни и телекомите. Системните интегратори като нас трябваше да променят своя фокус. Доскоро мислехме, че този вид услуги в страна като България няма да се случат бързо, но те вече са реалност. Това пък предполага нужда от нови и нови IT специалисти. Пазарът за такива квалифицирани експерти е много динамичен. Заплащането се увеличава, което е добре за трудовия пазар. В същото време за една производствена компания е много трудно да поддържа IT екип и трябва да разчита на компания като нашата, за да да купува услугата. Която пък е доста по-евтина.- Някои клиенти реагират с недоверие. Съмняват се, че защитата на данните не е достатъчно добра или че пазарът не е готов. Но докато се усетят, и пазарът е достигнал до този етап сам. Просто икономическата логика показва, че промените трябва да се случат. Разбира се, тези тенденции се развиват с няколко години закъснение спрямо САЩ и Европа. Но вече са реалност.- Винаги съм си мислил коя е основната дума, която характеризира съвременния бизнес. Според мен тя е гъвкавост и промяна, или адаптивност. Ако един бизнес не е способен да се адаптира към пазара и тенденциите, той става губещ и за години изчезва. От близкото минало мога да посоча компании, които бяха големи за нашия пазар и имаха огромни рекламни бюджети, но днес вече ги няма. И то не защото бяха лоши компании, а защото не успяха да се адаптират.- Общо взето, оптимистични, но не чак толкова. Причината се крие в публичния сектор, който е един от най-големите клиенти на IT услуги в България. При него наблюдаваме забавено развитие. Може би е нужно в големите проекти да се даде възможност и на българските компании да участват по-активно. Защото именно тези фирми имат огромен потенциал, поддържат човешки ресурс и създават печеливша икономика. Достатъчно е да погледнем конкурса за тол-система - къде са българските компании в него? Имаме партньори от Румъния, Словакия, Европа, но не и от България. И за следващата година отново говорим за електронно правителство, инфраструктурни проекти в областта на информационните технологии и др., но не виждаме да се случват.В същото време оптимизмът ми идва от частния сектор. Много от компаниите разбраха, че инвестициите в IT им дават конкурентно предимство. Големи фирми залагат на световни ERP системи като SAP, внедряват CRM платформи и инвестират в развитието си.