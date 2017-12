Малките и средните предприятия ще получат 13.7 млн. лв. във ваучери

Ваучери по 50 хил. лв. ще получат компаниите за емитирането на ценни книжа на българска или чужда борса

Общо 13.7 млн. лв. европейски субсидии ще бъдат разпределени под формата на ваучери, с които малките и средните предприятия в България ще могат да въведат IT решения в бизнеса си или да емитират ценни книжа на капиталовите пазари.Процедурата ще се администрира от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ИАНМСП), която трябва да представи проектни предложения как да се организира процесът до 23 февруари и до 31 май 2018 г. Две трети от средствата са предвидени за IT услуги, а с останалите ще се подпомага набирането на капитал на борсата. Както и по другите процедури по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" самите предприятия ще кандидатстват за ваучерите онлайн. Процедурата ще възнаграждава онези, които са подали първи предложенията си, а стартиращия срок за ваучерите се очаква да е пролетта.Процедурата "Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП" е за директно финансиране, като конкретен бенефициент по нея е агенцията. С ваучерите ще се покриват всички разходи и по двете схеми. Това включва подбора на доставчици на IT услуги, изработването на самите ваучери, набирането и оценката на заявления от кандидатите, упражняването на контрол, консултантските услуги за разработването на документацията и провеждането на обществените поръчки по процедурата, както и организацията на самата процедура.За финансиране могат да участват предприятия, които развиват основната си дейност в някоя от сферите, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП. Сред тях са високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (химични продукти, лекарства, компютърна техника и електроника, електрически съоръжения, машини и оборудване, превозни средства), интензивни на знание услуги (издателска дейност, производство на телевизионни и радио предавания, звукозапис, далекосъобщения, информационни технологии, научноизследователска и развойна дейност) и нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства (храни, напитки, текстил и облекло, кожи, дървен материал, хартия, печатна дейност, нефтопродукти, каучук, метали и метални изделия, мебели, ремонт).От общия бюджет 9.8 млн. лв. са предвидени за информационни и комуникационни услуги. Това включва разработване и въвеждане на решения и платформи за електронна търговия, бизнес решения, уеб дизайн, приложения, бизнес софтуер и консултантски услуги. Няма да се финансира покупката на хардуер.Преди да започне процедурата, ИАНМСП трябва да представи условията за кандидатстване и изпълнение на ваучерната схема за одобрение от ръководителя на управляващия орган. Агенцията трябва също да обяви процедура за избор на доставчици на услугите и да изготви списък, който след това става задължителен.Предприятията ще кандидатстват като подават проектните си предложения онлайн. Агенцията трябва да направи оценка за допустимост в срок до 20 работни дни след постъпване на формулярите и да състави списък с максимум 500 компании на принципа "първи по ред, първи по право". Кандидатите, които са преминали успешно оценката, получават ваучер за използване на консултантски услуги от доставчиците на услуги, включени в списъка на ИАНМСП.Максималният размер на ваучерите е 5000 лв. без ДДС и 20 хил. лв. без ДДС. Проектите трябва да бъдат изпълнени в срок от 9 месеца след издаване на ваучерите.За консултантски услуги за емитиране на ценни книжа са предвидени 3.9 млн. лв. от общия бюджет на процедурата. Със средствата ще се покрива подготовката и пласирането на емисиите.За разлика от ваучерите за IT услуги, по тази схема няма да се прави специална селекция на посредниците, а консултантски услуги ще могат да се предоставят от всички лицензирани инвестиционни посредници в списъка на Комисията за финансов надзор. Кандидатстването отново ще става по електронен път, като ИАНМСП ще прави оценка за допустимост на получените формуляри в срок до 10 работни дни след крайния срок за кандидатстване, който се посочва в документите за кандидатстване. Оценката ще се извършва по реда на постъпване на заявленията на принципа "първи по ред, първи по право". Агенцията ще изготви списък на първите максимум 80 компании, които отговарят на критериите за допустимост, а останалите ще влязат в допълнителен списък и ще бъдат финансирани, в случай че остане финансов ресурс.Компаниите ще получават ваучери на стойност 50 хил. лв., с които да покрият подготовката на проспект за емитиране на ценни книжа от посредника, както и пласирането на ценните книжа в страната и чужбина. Инвестиционните посредници, които ще участват във ваучерната схема, могат да предоставят услуги по нея на най-много 15 предприятия.Ваучерите ще са валидни за срок от 9 месеца след издаването им. В този срок предприятията трябва да получат одобрение на проспекта от КФН и да осъществят успешна емисия за набиране на капитал чрез фондовата борса или чрез метода bookbuilding. Емисията ще се смята за успешна при 500 хил. лв. или повече набран капитал. След приключване на публичното предлагане емисията следва да бъде регистрирана на фондовата борса.