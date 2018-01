САЩ блокират продажбата на MoneyGram на китайската Ant Financial

Джак Ма, който е основател на Ant Financial, търсеше начини за експанзия на компанията.

© Rebecca Cook

Ant Financial ще плати на MoneyGram 30 млн. долара обезщетение поради разпадането на сделката.

Плановете на китайската Ant Financial - финансовото звено на Alibaba, да купи американската компания за разплащания MoneyGram International пропаднаха, след като Вашингтон блокира сделката за 1.2 млрд. долара от съображения за застрашаването на националната сигурност, съобщава Reuters.Това е удар срещу Джак Ма, председателя на китайския интернет конгломерат Alibaba Group Holding, който е собственик на Ant Financial заедно с още директори от Alibaba. Джак Ма търсеше начини за експанзия на Ant Financial, защото компанията има сериозна конкуренция в Китай в лицето на платформата за разплащания WeChat, която е собственост на другия сериозен интернет играч Tencent Holdings. През миналата година Ма обеща на президента Доналд Тръмп, че китайската компания ще разкрие 1 млн. работни места в САЩ.Акциите на MoneyGram се понижиха с 8.5% в следборсовата търговия във вторник, след като стана известно, че сделката е блокирана. Двете компании решиха да я прекратят, след като Комисията по чужди инвестиции в САЩ (CFIUS) отхвърли предложенията за смекчаване на опасенията относно безопасността на данните, които могат да бъдат използвани за идентифициране на гражданите на САЩ, твърдят източници, запознати с поверителните дискусии."Въпреки усилията ни да работим съвместно с американското правителство стана ясно, че CFIUS няма да одобри това сливане", заявява главният изпълнителен директор на MoneyGram Алекс Холмс в изявление.Ant Financial обяви, че ще плати на MoneyGram 30 млн. долара обезщетение поради разпадането на сделката.Правителството на САЩ активизира действията си при продажбата на американски компании на китайски собственици в момент, когато Тръмп се опитва да окаже натиск върху Китай, за да помогне за разрешаване на проблемите, породени от ядрените амбиции на Северна Корея, както и да стане по-сговорчив по въпросите на търговията между двете страни и курса на юана.Сделката за MoneyGram е най-новата в поредица от китайски придобивания на американски компании, които не успяха да минат успешно през CFIUS, включително придобиването за 1.3 млрд. долара на американския производител на чипове Lattice Semiconductor от фонда Canyon Bridge Capital Partners. През ноември China Oceanwide Holdings Group и Genworth Financial удължиха до 1 април крайния срок за планираното от китайската група поглъщане на животозастрахователя в САЩ за 2.7 млрд. долара.Попитан за позицията на Пекин относно отхвърлянето на сделката, говорител на китайското външно министерство заяви, че сътрудничеството по икономически и търговски въпроси е от взаимна полза. "Надяваме се, че САЩ могат да създадат справедлива и предвидима среда за китайските предприятия да инвестират и да започнат бизнес", казва той.