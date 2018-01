Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Директно предоставяне на безвъзмездна помощ на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), която ще администрира ваучерната схема.Подпомагане на малките и средните предприятия по две схеми - за въвеждане на IT решения и за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари.ИАНМСП трябва да представи проектни предложения как да се организира процесът до 23 февруари и до 31 май 2018 г. Компаниите ще могат да кандидатстват за ваучери след това, като одобряването ще става по реда на кандидатстване.Малки и средни предприятия, които развиват основната си дейност в някоя от сферите, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП.По първата схема се допуска разработване и въвеждане на решения и платформи за електронна търговия, бизнес решения, уеб дизайн, приложения, бизнес софтуер и консултантски услуги. По втората схема с ваучери ще се покрива подготовката на проспект за емитиране на ценни книжа от посредник, както и пласирането на ценните книжа в страната и чужбина.13.7 млн. лв. От общата сума 9.8 млн. лв. са за IT услуги, останалите 3.9 млн. лв. са за емитиране на ценни книжа.Ваучерите за IT услуги са с максимален размер 5000 лв. без ДДС и 20 хил. лв. без ДДС. Ваучерите за излизане на борсата са на стойност 50 хил. лв.Приключило обществено обсъждане на променените документи на 29 декември 2017 г., предстои финално одобрение преди откриване на процедурата.Микро-, малки и средни предприятия, създадени след 1 януари 2017 г. Предимство имат проекти в определени региони на страната, проекти на жени предприемачи и на лица под 29 и над 50 години.Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори.Закупуване на машини и оборудване, разработване на специализиран софтуер, външни услуги, заплати на квалифициран персонал.67.2 млн. лв.До 200 хил. лв., като субсидията може да покрива до 80% от разходите.Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедурата "Разработване на продуктови и производствени иновации". Подаването на документите приключи на 27 септември. Общият бюджет на процедурата е 68.5 млн. лв., като в нея могат да участват всякакъв по размер компании. Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до втория етап на процедурата, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН 2020. Самите възраженията се подават писмено до ръководителя на управляващия орган на адрес: София 1000, ул. "Славянска" 8.Да осигури качествена грижа за хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, и техните семейства чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа. Стремежът е чрез осигуряването на новия тип услуги да бъде дадена възможност близките на тези хора да се върнат или да започнат работа. В центровете ще се предоставя дневна и почасова грижа за лицата с увреждания, консултиране, информиране и подкрепа на място, осигуряване на терапевтична помощ и рехабилитация, подкрепа за достъп до други услуги, според индивидуалните потребности, възможност за краткосрочно настаняване в центъра.6 млн. лв.шест общини - Плевен, Русе, Варна, Бургас, Столична, Пловдивдоставчици на социални услуги, неправителствени организации- 1 млн. лв.- Предоставяне на подкрепящи услуги;- Осигуряване на дневни и почасови услуги за грижа за лицата с увреждания;- Мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за лицата увреждания в домашна среда;- Осигуряване на терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, осигуряване на подкрепа за достъп до други услуги, според индивидуалните потребности;- Осигуряване на подкрепа за семействата чрез краткосрочно настаняване в центъра на лицата с увреждания (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни);- Ремонт и оборудване на сграден фонд;- Мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на хората, полагащи грижи за лица с увреждания в семейството.Държавен фонд "Земеделие" преведе 2.398 млн. лв. на 4348 пчелари по схемата de minimis за 2017 г., съобщиха от пресцентъра на институцията. Размерът на ставката за подпомагане за едно пчелно семейство е 4.77 лв. Минималната помощ de minimis получиха пчелари, които гледат между 20 и 200 пчелни семейства включително. Тези, които имат над 200 пчелни семейства, получиха възможност да се включат в схемата само за първите 200.Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 хил. евро за период от три данъчни години (2015 – 2017).Финансовата подкрепа се предостави на сектора за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед през 2017 г. Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които трябва да са регистрирани земеделски стопани.Държавен фонд "Земеделие" преведе над 636 млн. лв. на 57 826 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 194.63 лв./хектар. За "Кампания 2017 г." общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в размер на 741 млн. лв. Окончателната ставка ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.До 31 януари 2018 г. земеделските стопани, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция. За целта те трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи във фонд "Земеделие", съобщиха от институцията. Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив.