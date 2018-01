Глобалната мрежа Endeavor одобри още петима български предприемачи

["Endeavor България"]

Българското присъствие в Endeavor



- Райчо Райчев - основател и изпълнителен директор на EnduroSat, която проектира и произвежда наносателити.

- Владимир Давчев - създател и мажоритарен собственик на HelloHungry, най-голямата компания за онлайн доставка на храна в България и Румъния, обединяваща брандовете BG Menu и "Фабо" (Lakom.bg) в България и Oliviera в Румъния.

- Зорница Чyгреева - изпълнителен директор на HelloHungry. Тя е първата българка, избрана в глобалната мрежа от предприемачи на Endeavor.

- Пресиян Каракостов - основател на PubGalaxy (Titan Gate), която предлага комбинация от консултантски услуги и продуктова платформа за оптимизиране на приходите от реклами за премиум издатели.

- Виктор Викторов и Васил Георгиев - създатели на онлайн магазина за облекла, обувки и спортна екипировка MyMall, развиващ дейност в България, Гърция и Румъния.

- Петър Митев - съосновател на Chaos Group, която спечели технологичен "Оскар" за софтуерния си продукт V-Ray, използван масово в големите холивудски продукции.

- Любомир Янчев - съосновател на MClimate, който стана най-младият предприемач в Endeavor и който заедно със своя партньор Цани Събев внедри на световния пазар ycтpoйcтвoтo Melissa зa диcтaнциoннo yпpaвлeниe нa климaтици.

- Юлиан Софрониев от Biodit, която разработва биометрични технологии за системи за сигурност и контрол на достъп.

- Венелин Димитров от SoftGroup - компания с пълно сериализационно софтуерно и хардуерно решение за фармацевтични компании и подизпълнители.

- Симеон Луков и Николай Недев - съоснователи на технологичната Browswave, която предлага иновативен софтуерен продукт за производители и търговци на потребителска електроника и бързооборотни стоки.

- Игор Левин - основател на българската "Електросфера" (известна с бранда Antelope Audio), която е водеща в дигиталните аудиотехнологии в глобален мащаб. Продуктите на българската компания се използват от големи имена на световната музикална сцена от ранга на Андреа Бочели и Риана.

Глобалната мрежа Endeavor одобри още петима български предприемачи, които ще получат подкрепа от организацията.Сред одобрените са Сабина Гьошева, Валентина Безуханова и Деница Бумбарова - съоснователи на бранда за дамски обувки by FAR, които се изработват по дизайн на съдружниците в "Ингилиз – 2009" – Пещера. Марката е на пазара от юни 2016 г. и вече получи признание от "модната библия" Vogue, която я поставя в своя селекция за аксесоари редом до Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent и др. Фирмата продава само във висок клас бутици в чужбина – във Франция, САЩ, Англия, Белгия, Испания, Австралия, Русия, Украйна, Дубай, и по данни на компанията през 2016 г. отчита продажби за 750 хил. лева. Instagram е най-важният канал за комуникации с клиенти, фенове, блогъри от цял свят - година след основаването й by FAR вече има над 80 хил. последователи. Седмиците на модата в Париж и Ню Йорк, които екипът посещава, са също част от причините за отскока.Другите предприемачи, които влизат в мрежата на Endeavor, са Татяна Миткова и Александър Сумин - двама от общо тримата съоснователи на ClaimCompass. Това е онлайн платформа и мобилна апликация, която помага на пътници да получат обезщетение в случай на отменен или закъснял полет. Фирмата е създадена през 2016 г., а през миналата е избрана за "Най-добър стартъп в начален етап" в конкурса Central European Startup Awards (CESAwards). Той се организира традиционно от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) като част от поредица събития в региона на Централна и Източна Европа и цели да отличи най-добрите бизнеси в общо 12 категории. През миналата година ClaimCompass печели и стартъп състезанието на технологичната конференция DigitalK, организирана от "Капитал" в партньорство с Neveq и Launchhub, която предоставя възможност на млади предприемачи да представят проектите си пред редица международни инвеститори. За надпреварата кандидатстваха над 200 екипа от цял свят.Endeavor избира и подпомага предприемачи с идеи и бизнеси, които имат качества да се разраснат бързо на международния пазар. Фокусът на Endeavor е върху компании, които вече са успешни в това, което правят, но имат нужда от допълнителна експертиза, контакти, капитал и ресурси, за да предприемат следващата стъпка в своето развитие.На последния - 76-и, международен селекционен панел на Endeavor в Маями бяха избрани 36 предприемачи, ръководещи 22 компании от 13 страни, сред които и новите български попълнения. Като част от мрежата на Endeavor всички те получават достъп до експертизата на над 3000 бизнес лидери, консултанти и ментори от цял свят, както и до редица услуги, насочени към подобряването на стратегията за растеж и оптимизирането на бизнес процесите в ръководените от тях компании. Endeavor ги подпомага и в привличането на клиенти, партньори и финансиране.Международните селекционни панели са финалната фаза от процеса на подбор, през който преминава всеки предприемач, желаещ да се присъедини към Endeavor. Кандидатите се явяват на серия от интервюта, за да бъде установен лидерският им потенциал и желанието им да подпомагат развитието на предприемаческата екосистема, както и за да бъдат оценени перспективите пред компаниите им да растат значително в бъдеще. Интервютата се провеждат от ментори и членове на борда на директорите на Endeavor - топ бизнес лидери и инвеститори, а изборът на финала става с единодушие.След селекционния панел в Маями българските предприемачи в глобалната мрежа на Endeavor вече са 19 от 12 компании, генериращи приходи за над 120 млн. лв. годишно и осигуряващи повече от 750 добре платени работни места (виж карето).Endeavor присъства вече в 27 държави. Предприемачите от мрежата са създали над 700 хил. работни места и са генерирали приходи от над 10 млрд. долара. В България организацията започва своята дейност през юли 2015 г., като това е едва третата страна в Европа с местен офис след Гърция и Испания.