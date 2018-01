"Кока-Кола" открива в София развоен център за информационни технологии

[„Кока-Кола ХБК“]

"Кока-Кола" (The Coca-Cola Company) открива в София регионален развоен център за информационни технологии. Целта му е да предоставя бизнес решения за корпорацията на глобално ниво с фокус върху Европа, Близкия изток и Африка. В новата структура ще работят 130 души.Основните сфери на дейностще бъдат софтуерни решения за системен анализ и разработване на програми, анализ на данни, мобилни приложения, обучения, роботика, инфраструктурна и информационна сигурност, както и технологични решения за маркетингови, финансови и технически функции, съобщиха от компанията.Звеното е част от световната структура за информационни технологии на Coca-Cola, която обединява пет развойни центъра в САЩ, Мексико, Индия, Сингапур и Япония. Центърът за развитие в София ще бъде вторият по големина, обем на предоставяните услуги и брой служители в рамките на тази глобална мрежа."Ние не решаваме технологични проблеми, а използваме технологиите, за да разрешаваме бизнес проблеми. Нашата мисия е да създадем гъвкавост и мащаб на бизнеса чрез най-съвременните цифрови платформи, за да можем да предоставим възможност на Coca-Cola и на партньорските ни компании да се възползват от най-добрите глобални услуги в сферата", коментира Желязко Петров, директор на развойния център, цитиран в прессъобщението.Според Желязко Петров изборът на България е продиктуван от нейните предимства: удобна часова зона, което помага в работата със зоните EMEA (Европа, Близкия изток и Африка) и APAC (Азия-Тихоокеански регион), наличие на четири технологично насочени университета, възможност за лесни и бързи пътувания между всички региони в рамките на EMEA, стабилно управление и възможност за поощрения на нови бизнеси. Сред плюсовете са също наличието на талантливи кадри, както и партньорството с българските офиси на водещи IT компании като SAP LAB, ATOS и Microsoft.Производството на "Кока-Кола" в България започва през 1965 г. - страната ни е първата в тогавашния социалистически блок, в която се произвежда напитката. Освен това надписите на бутилката са на кирилица, което е прецедент в историята на корпорацията.Днес системата на "Кока-Кола" се състои от няколко юридически лица. През 1992 г. са създадени местните офиси на "Кока-Кола България" ЕООД (дружество на The Coca-Cola Company) и "Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани" ("Кока-Кола ХБК" - бутилира и отговаря за продажбите).През 2004 г. беше открит центърът за споделени услуги в областта на информационните технологии "Кока-Кола Хеленик Ай Ти сървисис", а през 2011 - "Кока-Кола Хеленик бизнес сървисис организейшън" (център за споделени услуги в областта на финансите и човешките ресурси). През 2013 г. е открит център за споделени услуги в областта на финансите и е основана "Кока-Кола ентърпрайз шеърд сървисис" ("Кока-Кола Юрпиън партнърс сървисис България").През 2017 г. "Кока-Кола ХБК" отбелязва 25 години на българския пазар. "Инвестициите на компанията за този период от време надхвърлят 550 млн. евро и всяка година растат с между 20 и 40 млн.", отбеляза Светослав Атанасов, изпълнителен директор, на специално тържество по повод годишнината.