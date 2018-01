"Девин" ще изнася вода за Южна Корея

© Юлия Лазарова

Бутилиращата компания "Девин" ЕАД сключи договор за партньорство с южнокорейската фирма Encyiks and Human Co. за износ на натурална минерална, газирана и изворна вода, съобщиха от българското дружество.Партньорското споразумение е за три години с възможност този срок да бъде удължен при интерес от двете страни. На южнокорейския пазар ще се предлагат "Devin минерална", Devin Air и "Devin изворна вода" от 0.33 л; 0.5 л; 1.5 л и 19 литра. Продуктите ще имат специален етикет, включващ логата и търговските наименования на компаниите, както и информация за характеристиките и срока на годност на бутилираната вода. Това е първи пробив на българската компания на азиатския пазар.Водата ще се транспортира в контейнери, първо с автомобилен транспорт от гр. Девин, след което ще се товари на кораб в пристанище Варна или Бургас и ще се превозва до пристанище в Южна Корея, уточниха за "Капитал" от българското дружество."Devin ще се предлага първо в Корея, след това в други страни в Азия, а на следващ етап – в Америка и в Европа", заяви Гилберт Лим, изпълнителен директор на Encyiks and Human Co. Ltd, цитиран в прессъобщението.Encyiks and Human Co. е млада фирма, но собствениците й имат дългогодишен опит в налагането на нови брандове на южнокорейския пазар. Във фокуса на компанията сега са качествените български храни и напитки."Девин" бутилира и предлага минерална и изворна вода Devin, газирана вода Devin Air, трапезна вода Divna и дистрибутира плодовите сокове Granini и енергийните напитки Red Bull. Компанията е лидер на пазара на бутилирана вода в страната с над 30% дял в стойност, а заетите в нея са 500."Девин" традиционно изнася бутилирана вода в Молдова, Украйна, Румъния и Естония. Имаме експорт и за Великобритания и САЩ", уточниха за "Капитал" от българското дружество.От 10 март 2017 г. "Девин" е собственост на белгийската Spadel в рекордно голяма сделка, която оцени българския производител на 120 млн. евро. Новият собственик купи мажоритарния дял от американския фонд Advent при оценка на бутилиращата компания от 11 пъти брутната печалба.Белгийската Spadel е четвъртият собственик на "Девин", която е създадена през 1992 г. от хотелиера Стефан Шарлопов, а през 2006 г. беше придобита от австрийската Soravia Group. В края на 2009 г. инвестиционният фонд Advent International стана третият собственик, след като купи 79% от "Девин", когато дружеството беше публично. Пакетът беше оценен на 28-29 млн. евро, а цялото предприятие - на 40 млн. евро.Spadel е специализирана в производството на натурална минерална вода, изворна вода и натурални плодови напитки. По данни на компанията Spadel е пазарен лидер в Бенелюкс и има силни регионални позиции във Франция и Великобритания. Марките й са: Spa (основен бранд – Белгия), Bru (Белгия), Watwiller (Франция), Carola (Франция), Brecon Carreg (Уелс).