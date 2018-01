Amazon отваря първия си безкасов магазин на бъдещето

Ако експериментът е успешен, новият тип обекти може да промени драстично търговията на дребно с хранителни стоки.

Без опашки, без гишета, без касови апарати. Това обещава американският технологичен концерн Amazon на потребителите в първия си безкасов магазин за хранителни стоки. Той отваря врати в Сиатъл в понеделник. Компанията е работила върху проекта в продължение на 4 години, а на 5 декември 2016 г. е започнал тестов период, през който служителите са могли да пазаруват от него, съобщава Reuters. Ако експериментът е успешен, новият тип обекти може да промени драстично търговията на дребно с хранителни стоки.Amazon Go отваря врати за широката публика една година по-късно, като засега компанията на Джеф Безос не дава информация дали и кога се очаква да увеличи броя на този тип магазини, но потвърди, че няма намерение да добавя технологията към по-големите магазини за хранителни стоки на веригата Whole Foods, която придоби за 13.7 млрд. долара.Експериментът може да промени драстично търговията на дребно с храни. За търговците на храни новия тип магазин дава друго потенциално "оръжие" в ръцете на най-големия онлайн търговец на дребно в света. Дългите опашки в магазините могат да възпират потребителите от покупка, така че компания, която знае как да намали времето за пазаруване, ще има предимство пред останалите конкуренти в сектора, коментира агенцията.Магазинът от 167 кв. метра се намира в офис сграда на компанията. Клиентите трябва само да сканират приложение за смартофни на Amazon Go и да влязат в магазина. Камерите и сензорите за тегло по рафтовете помагат на Amazon да определи точно това, което хората взимат. Извършването на покупката става автоматично чрез зареждане на акаунта на потребителя при излизане от магазина. При този процес касовите апарати и опашките стават излишни - клиентите се таксуват, след като напуснат магазина използвайки кредитни карти. Ако някой премине през вратата с дадена стока, свързаният с него профил е таксуван. При условие че купувачът върне даден продукт обратно на рафта, Amazon го премахва от неговата виртуална количка.В голяма степен магазинът ще изглежда познато на потребителите с изключение на процеса по плащането. Amazon, която е известна с динамичното ценообразуване онлайн, вече е започнала да слага принтирани цени по подобие на "нормалните" магазини.Според запознат източник е имало и някои предизвикателства по време на тестовия период, свързани с правилното идентифициране на хора с подобна структура на тялото. Децата, водени в магазина, също са причинили поражения, местейки продуктите на неправилни места.Джиана Пурини, вицепрезидент на Amazon Go, споделя в интервю за агенцията, че магазинът работи много добре по време на тестовия период благодарение на предишните тестове в продължение на 4 години. Тази технология нямаше да съществува, ако го нямаше машинното обучение, допълва тя."Ако погледнете тези продукти, може да видите, че те са много сходни", обяснява Пурини за два почти еднакви напитки Starbucks, една до друга на рафта в магазина. "Единият е с лека сметана, а другият - без, а технологията на Amazon се е научила да ги разграничава."