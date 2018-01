До понеделник се кандидатства за академията "Иновация в действие"

"Иновации са дори малките стъпки, които правят живота ни по-добър", каза изпълнителният директор на "Солвей Соди" Спирос Номикос

["Иновация в действие"]

В понеделник изтича срокът, в който студенти и наскоро завършили могат да кандидатстват за участие в академията "Иновация в действие". Инициативата е на производителя на калцинирана сода "Солвей Соди" и медодобивния завод "Аурубис" и се организира за четвърта поредна година. В тазгодишното издание на академията ще могат да се включат общо 100 младежи, които ще преминат през обучение как се създават и управляват проекти, свързани с иновации. Първите 30 участници вече са одобрени, а самите работилници започват следващия месец.Академията беше представена на семинар в сряда, където над 100 младежи се запознаха с историите на посланиците на инициативата - съоснователя на MClimate Любомир Янчев, съоснователя на Robopartans Кирил Митов и певицата DIA. Подобно събитие вече беше организирано и във Варна. "Иновациите не са задължително пробиви, които ще променят света. Иновации са дори малките стъпки, които правят живота ни по-добър", каза изпълнителният директор на "Солвей Соди" Спирос Номикос. "Измислете своята идея и направете проекта си така, че той да се превърне в бизнес модел", посъветва аудиторията и изпълнителният директор на "Аурубис" Тим Курт.В академията могат да участват студенти или завършили в последните пет години. Областите, в които младите иноватори ще развиват идеи тази година, са три - "Ефикасно използване на ресурсите", "Дигитална трансформация на българската култура и традиции" и "Образование на бъдещето". Обученията ще се организират от The Business Institute, които са партньор на инициативата. Сесиите ще се провеждат в София и Варна, а младежите от други градове ще могат да се включат в курсовете онлайн.Както и предни години, организаторите ще връчат три награди за най-добре разработен проект. В състезанието за тях обаче могат да участват не само преминалите през академията курсисти, но и други младежи. За да попаднат в селекцията, те трябва да предадат проектите си до края на май, а победителите ще бъдат обявени в началото на юни. Първата награда е участие в лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел – една седмица през август. Втора награда е магистратура по иновации, предприемачество и финанси във Висшето училище по застраховане и финанси, а третата награда е курс по иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute.