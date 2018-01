Alphabet влиза в бизнеса за киберсигурност с компанията си Chronicle

Американският холдинг Alphabet, собственик на Google, навлиза в индустрията на киберсигурността със своята компания Chronicle. Целта й ще бъде да подпомага различни организации, като хваща хакери в момент на престъпна дейност, съобщава Financial Times. По думите на водещия подразделението за научни изследвания и иновации Google X Астро Телър създаденото от неговото поделение дружество ще се яви като "имунна система" за превенция на противозаконна активност в интернет.Очакванията са Chronicle да доведе до подобряване възможностите за установяване на модели в обема обработвани данни и намаляване времето между началото на кибератака и нейното откриване от няколко месеца на дни или дори часове.Chronicle е част от търговското обединение Other Bets, което обхваща редица бизнеси от ранга на звеното за автономни автомобили Waymo. Създаването на дъщерната фирма идва в отговор на засилващите си пробиви в онлайн сигурността, които въпреки големия напредък не могат да бъдат овладени."Организациите днес са като доктори, които започват да третират даден проблем едва когато последният се прояви и щетите са налице", коментира Телър по отношение на киберсигурността. Според него по тази тема трябва да се подходи по нов начин, защото хакерите оставят следи, чрез които могат да бъдат заловени.Начело на Chronicle ще застане Стивън Гилет, бивш главен оперативен директор на най-голямата компания за киберсигурност Symantec, който заедно с двама дългогодишни инженери на Google и Бернардо Кинтеро от VirusTotal работи по проекта от самото начало.Google X, познат още като The Moonshot Factory (Фабриката за чудеса) за служителите си, е подразделение на Alphabet, занимаващо се с разработката на новаторски и изследователски технологии с цел "светът да е едно по-добро място".От описание на официалната страница на подразделението става ясно, че работата там включва развитие на високорискови и амбициозни идеи със скоростта и устрема на стартъп. Работещите там предприемачи и изобретатели се стремят да постигнат резултати по въпроси, които се смятат за невъзможни, учейки се от грешките си, като прогресът е цел, допълва изявлението.Според Financial Times екипите, които работят по даден проект, се сменят, след като представят завършен вид на разработките си, с цел обновяване на човешкия капитал и разнообразяване на концепциите.