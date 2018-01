Какво ще движи сливанията и придобиванията през 2018 г.

M&A сделките са достигнали 3.7 трлн. долара през 2017



Инвестиционният мениджмънт е деликатен и динамичен бизнес, а инвестиционните решения, особено тези на компаниите, обикновено са добре обмислени и отнемат много време. Тези твърдения обаче изглеждат все по-неприложими към съвременната пазарна действителност, където компаниите и инвестиционните фондове, изглежда, залагат на бизнес модела "get big or die trying" ("стани голям или умри, опитвайки"), показва специализирано проучване на Financial Times.Очакването, че 2018 г. ще бъде рай за сливанията и придобиванията, изглежда все по-реалистично с оглед на факта, че първите седмици на годината започнаха с новините за много на брой големи и малки сделки. Въпросните сливания и придобивания обаче затвърждават тенденцията сделките да стават все по-малко, но все по-големи. А причината за това, пише Financial Times, e "ефектът на щангата" - на пазара просперират обикновено големите компании, които реализират сериозни икономии от мащаба, в резултат на което генерират високи печалби, или по-малките компании и стартиращите компании, които функционират в определена пазарна ниша или благодарение на патенти.Именно малките и големите компании са двигателят на ръста в сливанията и придобиванията. Големите корпорации обикновено или търсят обединяване с конкурентна компания, което да им осигури по-голям пазарен дял и по-сериозни икономии предимно чрез редуциране на персонала, или търсят апетитни за придобиване по-малки компании, разработващи или използващи иновативни технологии или притежаващи уникално ноу-хау, от което гигантите да се възползват.Благодарение на едно сливане една компания може моментално да редуцира разходите си с до 30%, показва доклад на доставчика на професионални услуги PwC. Вследствие на "ефекта от щангата" обаче средноголемите компании ще бъдат принудени да потърсят сравними по размер конкуренти, с които да се обединят. 2017 г. приключи с общо 3.7 трлн. долара в световен мащаб от сделки на сливане и придобиване, в които доминираха мегасделките на стойност над 10 млрд. долара. Това нареди миналата година на 3-о място по обем на сделките сред годините след края на световната икономическа криза. В това отношение обаче 2018 г. се очаква да постави рекорд, докато стабилният икономически растеж в световен мащаб, данъчната реформа в САЩ и капиталовите потоци нарастват, докато все повече спестители търсят по-висока доходност за спестяванията си.Нарастващият брой на сделките обаче тепърва ще видим дали ще доведе до промяна във финансовите резултати на компаниите, а от Citibank предупреждават, че наред с ръста в обема на сделките нараства и броят на инвеститорите активисти. 8% от американските и 4% от европейските сделки са пропаднали в резултат на активистка намеса. "Понастоящем близо една трета от всички сделки, в които участват инвеститори активисти, не завършват успешно", обясняват от американската банка.