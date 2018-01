Microsoft и Google ще разкрият подобрения в квантовия компютър

В същността си разработките на технологичните гиганти гравитират около изработката на работещ кюбит – основната градивна единица на квантовите машини



Две от най-големите технологични компании в света - Microsoft и Google, ще положат началото на нова ера в развитието на квантовите изчислителни системи, като в близко бъдеще трябва да обявят постигнатите резултати в сферата, съобщава Financial Times. Според изданието така може да станат факт доскоро смятани за непостижими идеи и ще се подобрят значително възможностите и скоростта на действие на изчислителните машини.Ръководителят на квантовия екип на Microsoft Тод Холмдал коментира, че "имаме възможност да открием отговор на широк спектър от задълбочени проблеми, за които на обикновен компютър ще отнеме изключително дълго време да разреши".Разработките на технологичните гиганти гравитират около изработката на работещи кюбити – основната градивна единица на квантовите машини (битове при традиционните компютри). Според Холмдал Microsoft е "наистина близо" до работещи прототипи, което може да стане реалност до пет години. Но по мнението на други в бранша тази прогноза е доста оптимистична. Майк Мейбери от Intel Labs твърди, че "тепърва предстоят поне десет години на еволюция на технологията", преди да може да се смята, че е постигнат реално устойчив механизъм. В по-общ план сред революционните функции на въпросните квантови системи се нареждат такива като симулиране на молекули, което означава пробив във фармацевтиката, увеличаване капацитета на машинното самообучение и, разбира се, ускорение на изчислителните процеси.Въпреки че работи по направлението от 12 години, Microsoft все още не е готова с официална крайна версия на кюбити. За сравнение - IBM изкарва подобна през 1998 г., последвана от холандската DWave през 2011 г. Независимо от това обаче дизайнът на кюбита на софтуерния гигант е нов и нетестван и в случай че се окаже успешен, ще има страхотен потенциал.Кюбитът на Microsoft е проектиран да се справи с най-големия недостатък на технологията - машините остават в квантово състояние за много кратко време и резултатите са трудни за разчитане. Предполага се, че ще може ефективно да разделя електрони, така че даден вид информация да се съхранява на много места по едно и също време. Това ще подпомогне стабилизирането на цялата система и ще ограничи загубата на ценни данни. Дали компанията ще успее в начинанието си и точно кой от всички играчи в сектора ще вземе превес не е ясно, но се знае едно – разработването на работещ кюбит е едва първата от много стъпки към крайното финализиране на проекта.Що се отнася до Google, целта на интернет гиганта е малко по-различна – специалистите в групата се опитват да представят първата по рода си демонстрация на квантов компютър, който да извършва оперативна дейност спрямо сегашните действащи компютри. Тази пресечна точка на двете технологии е известна в технологичните среди като "квантово превъзходство" и според професора по квантови изчислителни системи към University of Southern California Даниъл Лидар "ще отбележи връх в сферата".Google обяви, че тества въпросната си 49-кюбитова система, като проверката включва разрешаването на проблеми, заложени над възможностите на обикновен компютър. Успехът и при този проект не е сигурен, като дори и при благоприятни тестове проблемите в моделите ще останат и в бъдеще. Но въпреки това технологията постепенно се подобрява. "Всичко това се случва. Приемете го като изследването на Космоса. Ще изпратим хора на Луната", коментира Холмдал пред Financial Times.