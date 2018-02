Amazon е с рекордна печалба благодарение на дaнъчната реформа

Джеф Безос, главният изпълнителен директор и основател на компанията, добави още няколко милиарда към състоянието си в резултат на доброто представяне на компанията.



4.5% е достигнал маржът на печалба на компанията в САЩ

Amazon отчете рекордните 1.9 млрд. долара печалба за последното тримесечие на 2017 г. Компанията е получила еднократен положителен ефект от американската данъчна реформа в размер на 789 млн. долара и обещава да увеличи работната си сила в САЩ, благодарение на проведените от президента Тръмп реформи, пише Financial Times.Приходите на Amazon за четвъртото тримесечие на 2017 г. са достигнали рекордните 60.5 млрд. долара предимно благодарение на придобитата през миналата година Whole Foods, която е добавила около 4.5 млрд. долара към цялостното представяне на компанията. Нетната печалба на Amazon се е удвоила спрямо година по-рано и е достигнала около 3.75 долара за акцияФинансовият директор на компанията Брайън Олсавски заяви, че новите данъчни регулации по репатрирането на парите от чужбина няма да окажат сериозен ефект върху финансовите й резултати. "Данъчните ставки върху приходите от международните ни операции все още няма да имат толкова осезаем ефект", обясни Олсавски и добави, че "това се дължи на факта, че компанията все още е във фаза на сериозно инвестиране в рамките на страната, което позволява реализирането на различни приспадания и прихващания от дължимите суми.Традиционно ниските маржове на печалба на Amazon в родната й страна са достигнали 4.5% благодарение на ръст в приходите от платена реклама, пише Financial Times, въпреки че от Amazon не са предоставили детайлно разпределение на приходите си от реклама. От команията също отчитат ръст на приходите си от логистични услуги, които са достигнали 10.5 млрд. долара за последното тримесечие или с 41% повече спрямо година по-рано.Финансовият директор заяви още, че Amazon планира да продължи разширяването на работната си сила. В края на 2017 г. броят на работещите за компанията достигна 566 хил. или със 130 хил. повече спрямо година по-рано, без да се включва придобиването на Whole Foods. Олсавски обясни, че компанията и занапред планира да инвестира в развитието на работната си сила, като отдава особено значение на персонала като ценен нематериален актив.В момента компанията е в процес на избор на град, където да бъде изградена втора централа, която ще разполага с допълнителни 50 хил. работни места. През 2017 г. от Amazon обещаха да наемат още около 100 хил. служители в САЩ, предимно като персонал за поддържането на частните складове за съхранение, един от бизнесите, в които компанията тепърва започва да се развива.