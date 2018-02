L’Oréal е готова да си върне дела на Nestlé в компанията срещу 23 млрд. евро

Главният изпълнителен директор на L'Oréal Жан-Пол Агон



L’Oréal би закупила дела от 23% на Nestle в козметичната компания и притежава ресурсите да го направи. Това заяви главният изпълнителен директор на L’Oréal, Жан-Пол Агон, съобщава Financial Times.Агон потвърди готовността на L’Oréal да изкупи дела на Nestlé в компанията, оценяван на 22.6 млрд. евро, на пресконференция в края на миналата седмица. "Да разбира се" - така отговори изпълнителният директор на въпрос на журналистите дали козметичната компания би желала да възвърне частта от собствеността си. "Притежаваме всички необходими ресурси за това. Разполагаме с достатъчно кеш и с нашия дял в Sanofi, който ни прави достатъчно финансово стабилни, за да направим каквото и да било", добавя Агон.По думите му вероятно от L’Oréal ще разчитат на продажбата на 9-те процента, които козметичната компания притежава във фармацевтичния производител Sanofi, за да финансира потенциалната сделка с Nestlé. Освен дела на компанията в Sanofi, оценяван на 7.6 млрд. евро, според баланса си тя притежава и около 1.87 млрд. евро кеш към 31 декември 2017 г.Коментарите на Агон относно дела на Nestle свидетелстват за евентуална бъдеща сделка с швейцарския хранителен производител, която цели да обедини собствеността на компанията. Вероятно от L'Oréal се надяват да си върнат тази собственост, след като отчетоха силна 2017 г. и нетната печалба на компанията нарасна с 15.3% до 3.58 млрд. евро.Призивът на Агон е първият по рода си, откакто инвеститорът активист Third Point придоби малка част от Nestlé миналия юни. Дан Лoеб, основател на Third Point, открито изяви готовността на фонда да подкрепи продажбата на дела в L'Oréal, който Nestlé притежава повече от 4 десетилетия.Преструктурирането на собствеността на L'Oréal се превърна в актуална тема миналия септември след смъртта на основателката на компанията Лилиан Бетанкур.Приходите на L'Oréal са се увеличили с 5.5% на годишна база, достигайки 26 млрд. евро, предимно благодарение на доброто представяне на луксозни брандове на компанията като Lancôme, YSL и Giorgio Armani на азиатските пазари. Растежът на компанията е бил по-бавен в Америка (1.7%) и Европа (2.6%).Онлайн продажбите са нараснали с над 30%, достигайки 2 млрд. евро, а техният дял е най-голям в Китай, където те съставят близо една четвърт от всички приходи на компанията.